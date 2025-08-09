CARAS Brasil
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  2. Velório de Arlindo Cruz: Cantor deixou orientações do que gostaria em sua despedida
Música / Despedida

Velório de Arlindo Cruz: Cantor deixou orientações do que gostaria em sua despedida

Filho de Arlindo Cruz, Arlindinho revelou que a família organizou o velório do cantor do jeito que ele havia pedido; saiba detalhes

por Rafaela Oliveira
[email protected]

Publicado em 09/08/2025, às 20h21

Arlindo Cruz
Arlindo Cruz - Foto: Divulgação / TV Globo

Familiares, amigos e fãs de Arlindo Cruz (1958-2025) se reuniram neste sábado, 9, para dar o último adeus ao cantor. O velório do sambista, que faleceu aos 66 anos na sexta-feira, 8, acontece na quadra da escola de samba Império Serrano, em Madureira, no Rio de Janeiro.

Em entrevista ao 'Splash', do UOL, o cantor Arlindinho, filho de Arlindo, revelou que a família organizou a cerimônia de despedida do jeito que o artista gostaria. De acordo com ele, o pai havia pedido para que houvesse cerveja e comida no local.

a despedida do jeito que ele pediu. Quadra cheia, cerveja liberada pro povo, churrasco. Por mais difícil que fosse fazer isso tudo, não podia não fazer o que ele pediu. Vamos comer, se divertir, lembrar dele com alegria e fazer essa alma encontrar luz o quanto antes porque ele merece", declarou Arlindinho.

O velório de Arlindo Cruz seguiu o formato de gurufim, uma tradição funerária de origem africana que mistura luto e celebração da vida do falecido. A cerimônia de despedida combina música, dança, cânticos e bebidas.

Famosos como Érika Januza, Quitéria Chagas, a escritora Conceição Evaristo, Zeca Pagodinho, Regina Casé, Thiago Martins e o cantor Dodô, vocalista do grupo Pixote, compareceram na cerimônia para dar o último adeus ao grande mestre do samba.

Quadra da escola de samba Império Serrano foi escolhida para o velório de Arlindo Cruz - Foto: Roberto Filho / Brazil News
Quadra da escola Império Serrano foi escolhida para o velório de Arlindo Cruz - Foto: Roberto Filho / Brazil News

Filho de Arlindo Cruz se emociona ao falar sobre o pai

O cantor Arlindinho abriu o coração ao falar sobre a morte do pai. Em entrevista ao 'G1', ele declarou que, apesar da tristeza pela partida de Arlindo Cruz, se sente aliviado por saber que o patriarca finalmente descansou. 

"Achava que ia ser mais fácil porque ele vinha mal, teve uma piora nos últimos meses. Analisando o quadro ali eu sabia que o melhor era ele ir para outro plano, descansar esse corpo. Ainda assim ele sentia muito em ficar vivo, muito forte, lutou lutou lutou... Meu pai até na hora de partir foi um ensinamento, de sempre lutar", declarou ele.

"Meu pai foi um grande homem, um pai maravilhoso. Um cara que sempre me apoiou em todos os momentos, cuidou de todo mundo. Ele precisava descansar. Nesses últimos 8 anos e meio, acho que o único dia de alívio que eu estou tendo é esse, agora. Apesar de triste, aliviado. Porque sei que agora ele não está mais sofrendo", completou Arlindinho, bastante emocionado.

Rafaela Oliveira é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como MaisNovela, Portal Márcia Piovesan, Purepeople Brasil e Jornal O Dia. Escreve sobre celebridades, TV e reality show. (email: [email protected])

Arlindo CruzArlindinho
Arlindo Cruz Arlindo Cruz   

