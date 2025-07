Fila andou! Ex-BBB Davi Brito é visto em clima de romance com morena no Chile

Solteiro desde abril deste ano, Davi Brito, campeão do BBB 24, foi visto ao lado de nova morena misteriosa durante viagem ao Chile

Ao que tudo indica, a fila andou para Davi Brito! O campeão do BBB 24, da TV Globo, foi visto em clima de romance com uma morena misteriosa durante passeio no Chile. As informações são do Jornal Extra.

Davi desembarcou no local nos últimos dias acompanhado da irmã, Raquel Brito, da mãe e do cunhado. Na noite de segunda-feira, 30, o ex-brother aproveitou o clima frio da região para jantar ao lado da moça, ainda não identificada, em uma vinícola.

Por meio das redes sociais, o baiano compartilhou algumas fotos de sua passagem pelo local. Nas imagens, Davi Brito aparece sozinho. Vale lembrar que o ex-BBB está solteiro desde abril deste ano, quando anunciou o fim de seu namoro com a cirurgiã-dentista Adriana Paula.

Na época, pouco antes de confirmar o término, o campeão do BBB 24 havia revelado que a então companheira estava grávida. Dias depois, porém, a assessoria de imprensa de Davi informou ao portal LeoDias que a moça acabou perdendo o bebê por complicações na gestação.

Davi Brito comenta escolha de desistir da faculdade

Recentemente, Davi Brito abriu o jogo sobre a decisão de não seguir em frente no curso de Medicina. O jovem, que havia revelado o sonho de se formar na área da saúde durante o confinamento no reality show da TV Globo, seguiu outra carreira profissional após o fim do programa.

Em participação no 'Domingo Legal', do SBT, Davi explicou que suas prioridades mudaram com o passar do tempo. "Acho que todo mundo tem o direito de escolher o que quer fazer, acho que minha vida era uma, eu tinha o sonho de ser médico, e depois do Big Brother fui para outra vida, outra realidade", declarou ele.

O ex-brother iniciou os estudos no curso de Direito em fevereiro deste ano, com uma bolsa integral em uma universidade privada em Salvador, na Bahia. O famoso, no entanto, trancou a faculdade recentemente para seguir carreira como atleta e investidor.

