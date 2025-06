Ex-BBB Davi Brito desiste de faculdade para seguir nova área; saiba detalhes

Campeão do BBB 24, Davi Brito decidiu sair do curso de Direito, iniciado em fevereiro deste ano, para focar em outra carreira

Ao que tudo indica, Davi Brito desistiu de seguir na área jurídica e decidiu focar em outra profissão. Segundo informações do colunista Thiago Sodré, do 'Correio Braziliense', o campeão do BBB 24, que havia iniciado os estudos no curso de Direito em fevereiro deste ano, não está mais frequentando as aulas na universidade privada em Salvador.

A rotina puxada de estudos teria sido o principal motivo para que Davi tomasse a decisão. Atualmente, o jovem se define como atleta e investidor. Desde que realizou uma Lipo HD, o baiano tem acordado bem cedo para treinar e praticar esportes como ciclismo, corrida e beach tênis.

Vale lembrar que o famoso investiu parte do prêmio final do BBB 24, avaliado em R$ 2,9 milhões, em imóveis para aluguéis. Além disso, Davi Brito inaugurou uma imobiliária em Salvador.

Outra área em que o ex-brother tem investido é a de vendas. Recentemente, Davi revelou aos seguidores que lançou sua própria marca de roupas, nomeada como 'DeGuê'. Até o momento, o jovem não deu grandes detalhes sobre a decisão de trancar o curso de Direito.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Davi Brito (@daviooficialll)

Davi Brito desabafa sobre vício

Recentemente, Davi Brito usou as redes sociais para compartilhar com o público um assunto envolvendo sua vida pessoal. Em seu perfil oficial, o campeão do BBB 24, da TV Globo, abordou seu vício em bebidas alcoólicas e revelou que está há um mês sem consumi-las.

"Hoje faz um mês que eu dei o passo mais importante da minha vida, eu parei de beber. Vocês que me conhecem, me acompanham, sabem o quanto isso era um vício pra mim e me fazia mal. Eu decidi mudar e focar nos meus objetivos", declarou o baiano.

Ao longo de seu desabafo sobre o assunto, Davi ainda aproveitou para deixar uma mensagem de encorajamento aos seguidores que o acompanham: "Você também consegue. Se eu consegui me libertar do vício da cerveja e hoje eu estou focado em mim, você também consegue, porque nós somos mais fortes em Cristo Jesus, amém", finalizou o ex-BBB.

Leia também: Por que Davi Brito desistiu de cursar medicina? Ex-BBB explica decisão