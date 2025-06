Davi Brito explica mico inacreditável no Domingo Legal

O ex-BBB Davi Brito reagiu após pagar mico com erro em pergunta no programa Domingo Legal, do SBT. Veja o que ele disse

O ex-BBB Davi Brito se pronunciou após pagar um mico no programa Domingo Legal, do SBT. Ao vivo, ele errou uma pergunta simples e levou na brincadeira.

Na atração, o apresentador Celso Portiolli perguntou para Davi qual é o plural de limão e ele respondeu ‘limonada’, sendo que a resposta correta era ‘limões’. O erro dele repercutiu na web e ele se pronunciou para mostrar que levou na esportiva.

"Rapaziada, graças a Deus cheguei em paz e a viagem foi tranquila. Não poderia deixar de agradecer ao nosso Senhor, Jesus Cristo, que me ilumina e conduziu os dois voos tranquilos. O programa foi incrível, muito bom, e me diverti pra caramba! A torcida do programa foi maravilhosa. Amei! Tinha muitos jovens, adolescentes, que tiraram foto, gritaram, torceram, contagiante mesmo. Para a quantidade de pessoas que tinham ali, uma torcida que puxou a voz mesmo. Gostei muito do programa do Celso! Parabéns!", afirmou.

E completou: "Primeira vez que tinha ido ao programa dele e me senti assim, foi top e muito bom. As brincadeiras, gincanas, foi tudo muito legal. O importante é que todo mundo se divertiu, deu risada, até quem não estava no programa se divertiu, que foram vocês com a minha limonada. Olha, rapaz, que resenha! ‘Qual o plural de limão? Limões.’ Rapaz, fui falar limonada, é brincadeira, né? É para dar risada mesmo".

Davi Brito desabafa sobre vício

Recentemente, Davi Brito usou as redes sociais para compartilhar com o público um assunto envolvendo sua vida pessoal. Em seu perfil oficial, o campeão do BBB 24, da TV Globo, abordou seu vício em bebidas alcoólicas e revelou que está há um mês sem consumi-las.

"Hoje faz um mês que eu dei o passo mais importante da minha vida, eu parei de beber. Vocês que me conhecem, me acompanham, sabem o quanto isso era um vício pra mim e me fazia mal. Eu decidi mudar e focar nos meus objetivos", declarou o baiano.

Ao longo de seu desabafo sobre o assunto, Davi ainda aproveitou para deixar uma mensagem de encorajamento aos seguidores que o acompanham: "Você também consegue. Se eu consegui me libertar do vício da cerveja e hoje eu estou focado em mim, você também consegue, porque nós somos mais fortes em Cristo Jesus, amém", finalizou o ex-BBB.

Leia também: Por que Davi Brito desistiu de cursar medicina? Ex-BBB explica decisão