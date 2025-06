Ex-BBB Davi Brito comenta escolha de desistir da faculdade: 'Outra realidade'

Campeão do BBB 24, Davi Brito explicou por que desistiu de cursar a faculdade de medicina após o reality show da TV Globo

Campeão do BBB 24, Davi Brito abriu o jogo sobre a decisão de não seguir em frente no curso de Medicina. O jovem, que havia revelado o sonho de se formar na área da saúde durante o confinamento no reality show da TV Globo, seguiu outra carreira profissional após o fim do programa.

Em participação no 'Domingo Legal', do SBT, Davi explicou que suas prioridades mudaram com o passar do tempo. " Acho que todo mundo tem o direito de escolher o que quer fazer, acho que minha vida era uma, eu tinha o sonho de ser médico, e depois do Big Brother fui para outra vida, outra realidade ", declarou ele.

O ex-brother iniciou os estudos no curso de Direito em fevereiro deste ano, com uma bolsa integral em uma universidade privada em Salvador, na Bahia. O famoso, no entanto, trancou a faculdade recentemente para seguir carreira como atleta e investidor.

A nova decisão de Davi Brito, inclusive, gerou grande repercussão nas redes sociais e o jovem passou a receber críticas por sua escolha, uma vez que sempre falava sobre os estudos dentro do BBB 24. Vale lembrar que ele investiu parte do prêmio final do programa, avaliado em R$ 2,9 milhões, em imóveis para aluguéis.

Além disso, Davi inaugurou uma imobiliária em Salvador. Outra área em que o ex-brother tem investido é a de vendas. Recentemente, o famoso revelou aos seguidores que lançou sua própria marca de roupas, nomeada como 'DeGuê'. Até o momento, ele não deu grandes detalhes sobre a decisão de trancar o curso de Direito.

Davi Brito desabafa sobre vício

Recentemente, Davi Brito usou as redes sociais para compartilhar com o público um assunto envolvendo sua vida pessoal. Em seu perfil oficial, o campeão do BBB 24, da TV Globo, abordou seu vício em bebidas alcoólicas e revelou que está há um mês sem consumi-las.

"Hoje faz um mês que eu dei o passo mais importante da minha vida, eu parei de beber. Vocês que me conhecem, me acompanham, sabem o quanto isso era um vício pra mim e me fazia mal. Eu decidi mudar e focar nos meus objetivos", declarou o baiano.

Ao longo de seu desabafo sobre o assunto, Davi ainda aproveitou para deixar uma mensagem de encorajamento aos seguidores que o acompanham: "Você também consegue. Se eu consegui me libertar do vício da cerveja e hoje eu estou focado em mim, você também consegue, porque nós somos mais fortes em Cristo Jesus, amém", finalizou o ex-BBB.

