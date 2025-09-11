CARAS Brasil
  2. A fila andou? Empresário é apontado como novo affair de Bruna Marquezine
Atualidades / Vida pessoal

A fila andou? Empresário é apontado como novo affair de Bruna Marquezine

Após rumores de affair com ator, Bruna Marquezine teria sido vista em clima de romance com jovem empresário; saiba quem é

Redação CARAS
Redação CARAS
[email protected]

Publicado em 11/09/2025, às 09h15

Bruna Marquezine
Bruna Marquezine - Foto: Victor Chapetta/Brazil News

Ao que tudo indica, Bruna Marquezine pode estar vivendo um novo affair. Após rumores de que a atriz teria se envolvido com o ator Danilo Mesquita, a estrela foi vista em clima de romance com o jovem empresário Álan Faria Bissoli. As informações são do Jornal Extra.

Os dois teriam se encontrado no after do The Town, organizado no último domingo, 7, em São Paulo, por João Silva, filho de Faustão, e pelo próprio Állan. Na ocasião, os convidados curtiram uma apresentação exclusiva de Travis Scott, que desembarcou no Brasil para realizar um show no festival de música.

Segundo informações do perfil 'Condomínio da Fifi', no Instagram, o suposto affair entre Bruna Marquezine e Álan Faria Bissoli já rola há algum tempo. O empresário, inclusive, é ex-namorado da atriz Isis Valverde e já foi visto com Jade Picon em julho de 2024 nos Lençóis Maranhenses, ao lado de amigos em comum. 

Vale lembrar que, até o momento, Bruna Marquezine não se manifestou publicamente sobre o possível envolvimento amoroso com Álan Faria Bissoli. A atriz está solteira desde fevereiro deste ano, quando confirmou o fim de seu namoro com o ator João Guilherme.

Bruna Marquezine no aniversário de aniversário de Juan Moraes - Fotos: Victor Chapetta/Brazil News
Bruna Marquezine no aniversário de aniversário de Juan Moraes - Fotos: Victor Chapetta/Brazil News
Álan Faria Bissoli - Foto: Reprodução / Instagram
Álan Faria Bissoli - Foto: Reprodução / Instagram

A vida amorosa de João Guilherme após término com Bruna Marquezine

Recentemente, João Guilherme, solteiro desde fevereiro deste ano após o fim do namoro com Bruna Marquezine, abriu o jogo ao falar sobre sua vida amorosa. Nos últimos dias, o nome do artista ficou entre os assuntos mais comentados ao ser fotografado junto com a atriz e ex-namorada em um restaurante no Rio de Janeiro.

O 'flagra' reacendeu rumores de que João e Bruna poderiam estar juntos novamente. Agora, o filho do cantor Leonardo revelou qual seu real status civil. Em entrevista ao site 'Quem', o famoso garantiu que segue sozinho: "Vim solteiro para o The Town [festival de música em São Paulo] e para a vida. Estou bem solteiro", declarou ele.

Leia também: João Guilherme fala sobre suposto affair de Zé Felipe e Ana Castela

