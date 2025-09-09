CARAS Brasil
Música / Eita

João Guilherme fala sobre suposto affair de Zé Felipe e Ana Castela

João Guilherme, irmão caçula de Zé Felipe, comenta sobre o possível romance entre o cantor e Ana Castela: 'ia ser demais'

por Giovanna F Campos sob a supervisão de Priscilla Comoti
Publicado em 09/09/2025, às 18h21

João Guilherme, Zé Felipe e Ana Castela
João Guilherme, Zé Felipe e Ana Castela - Foto: Reprodução / Instagram

Nesta terça-feira, 9, João Guilherme, ator e irmão caçula de Zé Felipe, comentou sobre o suposto affair entre o cantor e Ana Castela. Durante a entrevista, ele deixou claro que apoiaria o casal.

O ator demonstrou aprovar a ideia quando foi questionado se gostaria de ter a Boiadeira como cunhada. “Uau! Eu conheço pouco a Ana, mas ela é super querida. Ia ser demais, um casal que ia cantar muito bem, ia ser divertido sim”, respondeu João em entrevista ao Fofocalizando, do SBT. Apesar da resposta, o caçula não confirmou os rumores dos fãs.

Zé Felipe é flagrado na casa de Ana Castela

Os boatos sobre o suposto affair de Zé Felipe e Ana Castela foram impulsionados na última terça-feira, 9. Segundo um vídeo viralizado nas redes, o sertanejo esteve presente na casa da Boiadeira.

Segundo o Portal Leo Dias, Zé Felipe foi flagrado em um vídeo gravado na casa de Ana Castela em Londrina. O registro foi feito durante um churrasco em família no domingo, 7, por uma amiga da cantora.

Nas imagens, a amiga mostrava um boneco Labubu azul, quando o sertanejo passou no fundo do vídeo, durante a gravação. De acordo com o Portal, Zé Felipe voltou para Goiânia na segunda-feira, 8, para comemorar o aniversário de seu filho mais novo, José Leonardo.

Início dos boatos de affair

Os rumores sobre um clima de romance entre Ana Castela e Zé Felipe tiveram início no final de julho, quando o suposto casal foi flagrado em um parque de diversões na em Orlando, nos Estados Unidos.

As equipes de assessoria de ambos os artistas negaram os boatos, mas não foi o suficiente para os fãs cederem. Aos poucos, mais suposições foram surgindo e viralizando nas redes, e os seguidores continuam empolgados com a ideia do surgimento de um novo “casal”.

Leia também: Ana Castela responde a pergunta sobre ter espaço no coração para Zé Felipe

Giovanna F Campos é estudante de jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, apaixonada por entretenimento e literatura.

