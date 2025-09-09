Travis Scott marca presença em after party em São Paulo

João Silva, Álan Bissoli e João Brasil promoveram um after party exclusivo após o The Town no domingo, 7 de setembro
As celebridades se reuniram em um evento de after party na noite do último domingo, 7, após o The Town, em São Paulo. O evento foi promovido pelo apresentador João Silva, o empresário do setor de mineração Álan Bissoli e o empresário de Cybersecurity João Brasil.
O encontro aconteceu apenas para pessoas convidadas e reuniu artistas e empresários. Inclusive, o local contou com a presença do rapper Travis Scott e da cantora Lauryn Hill.
A lista de convidados contou com Grazi Massafera, Jade Picon, Léo Picon, Bruna Marquezine, Maisa e Sasha Meneghel.
Veja as fotos na galeria abaixo:
