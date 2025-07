Família de Preta Gil desembarca no Brasil após a morte da cantora

Parte da família da cantora Preta Gil desembarcou na manhã desta quinta-feira, 24, no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo

Parte da família da cantora Preta Gil desembarcou na manhã desta quinta-feira, 24, no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Eles estavam em Nova York, nos Estados Unidos, onde acompanharam os últimos dias de vida da cantora, que havia viajado para iniciar um tratamento experimental contra o câncer no intestino.

Paparazzi registraram a chegada de Francisco Gil, filho de Preta, da madrasta Flora Gil e da neta Sol de Maria. Segundo o portal G1, os familiares retornaram ao Brasil no mesmo voo que trouxe o corpo da artista. O caixão seguirá agora para o Rio de Janeiro, onde será realizado o velório.

A despedida de Preta Gil acontecerá na manhã de sexta-feira, 25, das 9h às 13h, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, com acesso aberto ao público. Em seguida, o corpo será cremado em uma cerimônia restrita a familiares e amigos próximos.

Qual é a história do nome verdadeiro de Preta Gil?

Filha do cantor com Sandra Gadelha, Preta nasceu em 8 de agosto de 1974, no Rio de Janeiro, e desde a gestação já tinha o nome escolhido. No entanto, ao chegar ao cartório, Gil enfrentou resistência para registrar oficialmente a filha com o nome “Preta”.

“Na minha casa, Preta se tornou nome próprio. Quando fui fazer o registro da Preta Gil, eu falei para a moça registrar Preta. Ela perguntou: ‘Preta?’ Eu disse: ‘Sim. Se for Branca, Bianca, Clara, pode? Acho que a senhora já registrou muitas’. Aí ela colocou”, relembrou Gilberto Gil em uma publicação nas redes sociais, em dezembro de 2021.

