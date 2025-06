Família de Juliana Marins alega negligência no resgate: 'Estaria viva'

Negligência? Família de Juliana Marins, jovem morta em vulcão na Indonésia, aponta atraso no resgate e promete entrar na justiça

A família de Juliana Marins, jovem brasileira que morreu ao cair durante uma trilha no vulcão na Indonésia, alegou que houve negligência no resgate da moça. Nesta quarta-feira, 25, um dia após a confirmação da morte da garota, eles escreveram na rede social que houve demora para retirá-la do local.

A moça, que estava fazendo uma trilha no vulcão Rinjani, na ilha de Lombok, tropeçou e acabou caindo. Segundo a família, ela estava "escorregando" pelo penhasco e desamparada por mais de 70 horas até ser encontrada.

Após dias, Juliana Marins foi encontrada sem vida. Agora, a família da brasileira deu uma atualização sobre o resgate e deu sua opinião. Os parentes prometeram que lutarão por justiça.

"Às 14h45 aproximadamente (horário local), a equipe de rapel conseguiu terminar o içamento da maca até o topo. Às 15h começou o deslocamento da maca com Juliana até a entrada do parque (perspectiva de duração de trajeto: 8h)", escreveram.

Em seguida, eles falaram sobre acreditarem que houve negligência. "Juliana sofreu uma grande negligência por parte da equipe de resgate. Se a equipe tivesse chegado até ela dentro do prazo estimado de 7h, Juliana ainda estaria viva. Juliana merecia muito mais! Agora nós vamos atrás de justiça por ela, porque é o que ela merece! Não desistam de Juliana", declararam.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por @resgatejulianamarins

Pai de Juliana Marins comove com carta de despedida após morte da filha

A jovem Juliana Marins, de 26 anos, foi encontrada morta nesta terça-feira, 24, após quatro dias de buscas. Ela desapareceu após cair de uma altura de 300 metros durante uma trilha no Monte Rinjani, na ilha de Lombok, na Indonésia. Após a confirmação da notícia, o pai da jovem, Manoel Marins, usou as redes sociais para compartilhar um texto emocionante.