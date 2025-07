Fabiana Justus conta que recebeu apoio de Preta Gil após descoberta do câncer

Fabiana Justus, diagnosticada com leucemia, revelou que Preta Gil a incentivou durante uma de suas internações; cantora faleceu aos 50 anos

A influenciadora digital e empresária Fabiana Justus usou as redes sociais para prestar uma homenagem a Preta Gil. A cantora, que estava nos Estados Unidos realizando um tratamento experimental contra o câncer, faleceu no domingo, 20, aos 50 anos.

Em seu perfil oficial, Fabiana contou que recebeu mensagens de apoio da artista durante uma de suas internações. Para quem não sabe, a filha de Roberto Justus foi diagnosticada com leucemia mieloide aguda em janeiro de 2024 e também passou por um longo tratamento contra a doença.

" Preta me mandou mensagens de força quando eu estava internada no hospital. Um carinho muito especial que me marcou. Me mostrou muito quem ela era. Eu já admirava de longe, mas pude ter um contato um pouco mais 'próximo'. Eu estava torcendo e rezando tanto por ela... que descanse em paz", escreveu a influenciadora digital.

Preta Gil desembarcou nos Estados Unidos em maio deste ano, em busca de um tratamento experimental contra o câncer, iniciado em junho. A cantora foi diagnosticada em 2023 com um tumor colorretal e realizou cirurgias e tratamentos com quimioterapia.

Porém, no ano seguinte, ela teve metástases e retomou o tratamento, mas seu caso se agravou e ela não tinha mais possibilidade no Brasil. Em um comunicado oficial publicado no perfil de Gilberto Gil, pai de Preta, foi informado que os familiares estão realizando os procedimentos necessários para que o corpo da artista retorne ao Brasil.

Fabiana Justus presta homenagem a Preta Gil - Reprodução/Instagram

Homenagem do ex-marido de Preta Gil

O cineasta Rafael Dragaud, ex-marido de Preta Gil, usou as redes sociais nesta madrugada para publicar uma homenagem emocionante à cantora. Em seu perfil oficial, ele resgatou diversas fotos ao lado da artista, incluindo registros antigos e atuais.

Os dois foram casados por oito anos e possuíam uma boa amizade mesmo após a separação. O cineasta, que já havia prestado apoio a Preta Gil em meio a sua batalha contra a doença, lamentou a partida dela; confira mais detalhes!

