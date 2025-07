Ex-marido de Preta Gil vai ao velório da cantora no Rio de Janeiro

Ex-marido de Preta Gil, Rafael Dragaud prestou sua última homenagem para a cantora durante o velório no Rio de Janeiro

Ex-marido de Preta Gil, o roteirista Rafael Dragaud foi ao velório da cantora no Theatro Municipal do Rio de Janeiro na manhã desta sexta-feira, 25, para prestar sua última homenagem. Ele se despediu da ex-mulher de forma tranquila e respeitosa ao ir até a lateral do caixão para seu adeus.

Rafael foi o segundo marido de Preta, que teve 4 casamentos em sua vida. Os dois ficaram juntos no início dos anos 2000 e chegaram a engravidar duas vezes, mas as gestações não seguiram adiante.

Depois da notícia da morte de Preta no último final de semana, Rafael fez um post nas redes sociais para falar de sua tristeza. "Tristeza pura. Pura. Estranha e simples. A gente lá no fundo sempre acha que a vida pode surpreender, e mesmo contra todos os prognósticos, eu sentia uma brechinha de esperança: vai que o tratamento dá certo, né? Ia ser tão bom! Mas… não deu… não era pra ser. Mistérios, destino. Momentos felizes passam aqui no meu coração, uma mulher linda, cheia de luz, que iluminou minha vida, me encheu de alegria e me passou através de gestos suaves, e risos de empatia e cumplicidade um tipo muito raro de sabedoria que eu sempre precisei e não sabia o caminho: levar a vida com leveza", escreveu.

Por fim, o ex-marido de Preta Gil se despediu da cantora, reforçando o quanto ela foi especial: "Você foi um vento feliz que soprou no meu rosto. Inesquecível. Das coisas que a gente só agradece a Deus. E no meio da tristeza, se descobre feliz. Vai com Deus, meu amor. Te amo pra sempre", concluiu Rafael.

A morte de Preta Gil

Preta Gil morreu aos 50 anos neste domingo, 20, enquanto estava nos Estados Unidos para realizar um tratamento experimental contra o câncer. Ela foi diagnosticada em 2023 com um tumor colorretal e realizou cirurgias e tratamentos com quimioterapia contra a doença. Porém, ela teve metástases em 2024 e retomou o tratamento, mas seu caso se agravou e ela não tinha mais possibilidade de tratamento no Brasil. Em maio de 2025, a estrela viajou para os Estados Unidos para buscar novos tratamentos por lá, mas seu caso se agravou e ela veio à óbito.

