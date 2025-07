Amigas que estiveram com Preta Gil durante tratamento se despedem da cantora

Amigas de Preta Gil, Ju de Paulla e Malu Barbosa estiveram com a cantora durante tratamento e em seus últimos momentos de vida

Grandes amigas de Preta Gil (1974-2025), Ju de Paulla e Malu Barbosa se despediram da cantora nesta sexta-feira, 25, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, onde acontece o velório da cantora.

A DJ e a empresária estiveram ao lado de Preta durante toda a luta da artista contra o câncer, incluindo os últimos três meses em Nova York, nos Estados Unidos, onde a filha de Gilberto Gil realizava um tratamento experimental em busca da cura da doença. As duas amigas da cantora foram fotografadas ao lado do caixão, bastante emocionadas.

Ju de Paulla compareceu ao último adeus a Preta Gil vestindo uma camiseta personalizada em homenagem à amiga. Malu, que era empresária da cantora, vestiu uma roupa branca, assim como boa parte de amigos e familiares que foram se despedir da estrela.

Vale lembrar que Ju esteve com Preta em seus últimos momentos de vida. As duas estavam prestes a retornar ao Brasil quando o quadro de saúde da cantora se agravou, causando o óbito. Malu Barbosa, que está grávida, voltou ao país no início deste mês para se preparar para o nascimento da filha.

Outros amigos famosos como Tiago Abravanel, Taís Araujo, Danilo Faro, Malu Mader, Claudia Abreu, Alice Wegmann, Thiaguinho, Carol Peixinho e O Kannalha também estiveram presentes no velório de Preta Gil. Francisco Gil, único filho da artista, foi fotografado em um momento comovente ao lado do caixão da mãe.

Amigas de Preta Gil se despedem da cantora em velório - Foto: Brazil News / Manuela Scarpa

Amiga recorda rotina com Preta Gil em momentos finais da cantora

Na quinta-feira, 24, Ju de Paulla dividiu com o público uma das últimas fotos tiradas ao lado de Preta Gil. Em seu perfil oficial, a DJ resgatou um registro onde ela e a cantora aparecem dormindo e contou como era a rotina das duas nas últimas semanas.

"Nosso soninho da tarde era de lei e cada uma com seu travesseiro pra agarrar que a gente sabia exatamente qual era quando a gente trocava por engano! A gente acordava e já ia assistir às novelas… íamos de ‘A Viagem’ até ‘Vale Tudo’, você não perdia uma. Era seu momento sagrado. Te amo te amo te amo", escreveu Ju de Paulla na legenda.

A DJ também relembrou a última conversa que teve com Preta Gil e contou que os planos das duas eram celebrar seu aniversário assim que retornassem ao Brasil; confira o relato completo.

