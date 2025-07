Duda Nagle aproveita dia de praia com a filha, Zoe, e a nova namorada

Dia de descanso! O ator Duda Nagle compartilhou fotos de momentos especiais ao lado da filha, Zoe, e da nova namorada; confira

Zoe, filha de Duda Nagle e Sabrina Sato, está aproveitando as férias de julho em ótimas companhias! A pequena curtiu um dia de praia na última terça-feira, 22, ao lado do pai e da nutricionista Mariane Heller, nova namorada do ator e apresentador.

Por meio das redes sociais, Duda compartilhou alguns registros de momentos especiais com a herdeira e a companheira. Nas imagens, é possível notar a alegria de Zoe brincando na areia ao lado de outra coleguinha.

Em outros cliques, o ator, a nutricionista e a pequena esbanjam alegria e não pouparam sorrisos ao posarem para a câmera. Duda Nagle ainda revelou que finalizou o dia em um passeio de bicicleta com a filha.

Vale lembrar que o ator assumiu publicamente a relação com a nutricionista no dia 10 deste mês. Na ocasião, o famoso compartilhou algumas fotos ao lado da amada e se declarou: " Muita sorte ". Mariane Heller, por sua vez, retribuiu a declaração nos comentários. " Muita sorte em te encontrar ", escreveu ela.

Duda Nagle, inclusive, agradeceu o carinho dos seguidores após tornar pública a união: "Muita mensagem positiva em relação ao namoro que se tornou público recentemente. Muito obrigado a todas as mensagens. É muita mensagem, mas basicamente, foi unânime a energia positiva", relatou o artista em sua rede social.

Duda Nagle com a filha, Zoe, e a namorada, Mariane Heller - Reprodução/Instagram

Nova namorada de Duda Nagle: conheça Mariane Heller

Mariane Heller, 31 anos, natural de Porto Alegre, é nutricionista funcional com forte atuação entre São Paulo e Rio Grande do Sul. Ela atende presencialmente mulheres com mais de 30 anos na capital paulista e também oferece consultas online.

Com cerca de 71 mil seguidores, compartilha momentos de família, trabalho e viagens – como um recente “photodump” em Porto Alegre, onde destacou o tempo com seus parentes mais próximos, chamando os dias de “perfeitos”; confira mais detalhes!

