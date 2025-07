Mariane Heller: conheça a nutricionista que conquistou o coração de Duda Nagle

A profissional de Nutrição Mariane Heller é gaúcha e tem vários pontos em comum com Duda Nagle; saiba quem é a nova namorada do ator

Após alguns meses sem apresentar um novo relacionamento para o público, Duda Nagle revelou nesta quinta-feira, 10, que está namorando com a nutricionista gaúcha Mariane Heller. Separado de Sabrina Sato desde abril de 2023, o pai de Zoe até então só havia apresentado uma namorada, a corretora de imóveis Michele Balsamão, com quem viveu um breve romance.

Quem é Mariane Heller?

Mariane Heller, 31 anos, natural de Porto Alegre, é nutricionista funcional com forte atuação entre São Paulo e Rio Grande do Sul. Ela atende presencialmente mulheres com mais de 30 anos na capital paulista e também oferece consultas online. Com cerca de 11 mil seguidores, compartilha momentos de família, trabalho e viagens – como um recente “photodump” em Porto Alegre, onde destacou o tempo com seus parentes mais próximos, chamando os dias de “perfeitos” .

O romance com Duda Nagle

O ator Duda Nagle, de 42 anos, ex-marido de Sabrina Sato, anunciou o romance com Mariane na noite de quinta-feira, 10 de julho de 2025, acompanhando fotos com a legenda “Muita sorte” . Ela respondeu no post dizendo: “Muita sorte em te encontrar”.

A confirmação veio oficialmente nas redes no dia 10 de julho, quando Duda compartilhou um carrossel de fotos ao lado da nutricionista. A mãe do ator, Leda Nagle, apoiou o casal com o comentário: “Viva o amor! Sejam muito, muito felizes!”.

Trajetória profissional e lifestyle

Mariane é determinada na saúde funcional: frequenta congressos, mantém rotina intensa de treinos e defende alimentação saudável . Em post no Instagram, refletiu sobre sua carreira: “Estar vivendo essa minha nova profissão, que tanto me cativa, a cada dia mais, é um privilégio e uma felicidade inexplicável… Só tenho a agradecer a todos pelo incentivo…”. Esses comentários destacam o perfil de quem une paixão pelo trabalho e resiliência diante dos desafios.

Relação com a família e com Zoe

O relacionamento de Mariane com a família de Duda reflete sintonia: ela já conheceu Zoe, filha de 6 anos do ator com Sabrina, e mantém convivência carinhosa com a menina. O apoio de Sabrina também foi registrado: a apresentadora comentou em uma foto com Mariane e Duda, afirmando que ela está “Linda e feliz da vida!” . A família de Duda parece acolher Mariane com naturalidade e afeto, reforçando o espírito leve e positivo do novo relacionamento.

Nova namorada de Duda Nagle - Foto: Reprodução/Instagram

Nova namorada de Duda Nagle - Foto: Reprodução/Instagram