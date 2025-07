Duda Nagle confessa após assumir namoro com nutricionista: 'Foi unânime'

O ator Duda Nagle usou as redes sociais para compartilhar um desabafo após assumir o relacionamento com a nutricionista Mariane Heller

O ator Duda Nagle usou as redes sociais nesta segunda-feira, 14, para compartilhar um desabafo após assumir o relacionamento com a nutricionista Mariane Heller. No vídeo publicado, ele contou que recebeu muitas mensagens positivas dos seus seguidores, o que lhe deixou muito feliz.

"Muita mensagem positiva em relação ao namoro que se tornou público recentemente. Muito obrigado a todas as mensagens. É muita mensagem, mas basicamente, foi unânime a energia positiva", disse ele, que em seguida falou sobre o o aumento de seguidores da amada, que compartilha dicas de alimentação saudável em seu perfil.

"Estava conversando coma Mari em relação às redes sociais. Ela vem fazendo um trabalho super bem-feito, criando conteúdo sobre alimentação, de receitas, dieta, emagrecimento, qualidade de vida, longevidade e energia... Ela foi construindo com muita dedicação, as pessoas ficaram sabendo (do namoro) por conta dos sites de notícia, pararam lá (na conta do Instagram) e gostaram do conteúdo. Fica a dica se vocês querem acompanhar um conteúdo de qualidade."

Como Duda Nagle assumiu o namoro?

Duda Nagle usou as redes sociais na noite da úlitima quinta-feira, 10, para assumir seu relacionamento com a nutricionista Mariane Heller. Ele compartilhou algumas fotos ao lado da amada e se declarou: "Muita sorte", escreveu o famoso na legenda. Ela retribuiu a declaração nos comentários. "Muita sorte em te encontrar", disse Mariane.

Vale lembrar que Duda Nagle não assumia publicamente um relacionamento desde o fim de seu breve relacionamento com a empresária e corretora de imóveis Michele Balsamão Morais, em abril do ano passado. O ator e Sabrina Sato se separaram no início de 2023.

E Sabrina Sato até deixou um comentário para a nova madrasta de sua filha.

Leia também: Mariane Heller: conheça a nutricionista que conquistou o coração de Duda Nagle