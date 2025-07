Duda Nagle posta fotos com nova namorada e se declara: 'Muita sorte'

O ator Duda Nagle surpreendeu os seguidores das redes sociais ao postar fotos ao lado da nova namorada, a nutricionista Mariane Heller

Duda Nagle usou as redes sociais na noite desta quinta-feira, 10, para assumir seu relacionamento com a nutricionista Mariane Heller.

Em seu perfil oficial no Instagram, o ator compartilhou algumas fotos ao lado da amada e se declarou: "Muita sorte", escreveu o famoso na legenda. Ela retribuiu a declaração nos comentários. "Muita sorte em te encontrar", disse Mariane.

Os fãs de Duda parabenizaram o casal. "Lindos", disse uma seguidora. "Que casal mais lindo!! Amei", comentou outra. "Você é maravilhoso, merece uma pessoa maravilhosa", afirmou uma fã. "Viva o amor! Sejam muito, muito felizes!", falou Leda Nagle, mãe do ator.

Vale lembrar que Duda Nagle não assumia publicamente um relacionamento desde o fim de seu breve relacionamento com a empresária e corretora de imóveis Michele Balsamão Morais, em abril do ano passado.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Duda Nagle (@dudanagle)

Duda Nagle expõe desafios em guarda compartilhada de Zoe

O ator Duda Nagle veio, por meio dos stories de seu perfil no Instagram, abrir o coração e expor os desafios sobre a guarda compartilhada da filha, Zoe, de seis anos, com a ex-esposa, a apresentadora Sabrina Sato. No vídeo, o artista lamentou o fato de não poder estar presente ao lado da menina o tempo todo e confessou que a saudade aperta quando encontra um item dela pela casa.

"Uma das coisas mais tristes dessa guarda compartilhada/alternada é depois de uma viagem como essa, em que passei um feriado com a Zoe. Ela foi fica um pouco com a mamãe e do nada estou andando pela casa e vejo um chinelinho dela no cantinho, dá um aperto no coração saber que eu não posso ficar com ela como gostaria. Principalmente de uma viagem como essa que a gente fica ultra conectado. O lado bom é que quando a gente encontra, a gente tende a dar mais valor também", disse ele em um trecho. Veja o desabafo completo!

Leia também:Duda Nagle se emociona ao ver conquista de Zoe: 'Não precisa mais do papai'