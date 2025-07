Duda Nagle mostra qual foi a primeira foto que tirou com a namorada

Após assumir namoro com a nutricionista Mariane Heller, Duda Nagle mostra qual foi o primeiro registro que fizeram juntos no celular; veja

O ator Duda Nagle não esconde que está muito apaixonado por sua nova namorada, a nutricionista Mariane Heller. Após assumir o romance com fotos em seu feed na rede social, o famoso resolveu mostrar qual foi a primeira foto que tiraram juntos.

Nesta sexta-feira, 11, o pai de Zoe publicou uma selfie que ele fez com a loira, na qual apareceram com os rostos sujos. "Essa foi a nossa primeira foto", deu risada ao exibir o momento descontraído e divertido com a gaúcha.

Assim como Duda Nagle, Mariana Heller também postou cliques do ator em sua rede social. Mas, ela exibiu as fotos dele visitando sua família em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Sabrina Sato até deixou um comentário para a nova madrasta de sua filha.

Vale lembrar que o artista não assumia publicamente uma relação desde o fim de seu breve relacionamento com a empresária e corretora de imóveis Michele Balsamão Morais, em abril do ano passado. O ator e Sabrina Sato se separaram no início de 2023.

O fim da relação de Sabrina Sato e Duda Nagle

Em março de 2023, eles anunciaram o fim da relação. "É com muita tristeza que comunico a todos que o nosso noivado chegou ao fim. Sabrina e eu temos valores, prioridades e objetivos diferentes como casal e núcleo familiar. Decidimos em comum acordo e em paz. Seguimos juntos na criação da Zoe e na amizade", disse uma postagem de Duda Nagle.

Desde 2021, Sabrina e Duda passaram por problemas conjugais. O casal chegou a passar um réveillon separado, mas depois de alguns meses conseguiram resolver as divergências.

Em participação no Conversa com Bial, em 2022, a apresentadora confessou que passou por uma situação complicada no casamento. Ela disse que os dois recorreram à terapia para conseguir identificar o que poderiam melhorar.

“Casamento é parecido. Principalmente com o Duda (risos). O Duda é taurino. Ele tendo wi-fi, churrasco, fica de boa, sem ver ninguém, dias e dias estudando, assistindo vídeos, entrevistas... Ele é um senhor de 100 anos”, comentou Sabrina, que havia acabado de assinar contrato com a rede Globo.

"Resolvi voltar para a terapia. Na primeira sessão já comecei a desabar, comecei a chorar. Me perguntei: 'o que eu faço, meu casamento está numa UTI'. Cheguei para ela (a terapeuta) falando de separação. Ela me acalmou e disse que para tudo tinha solução", relatou a apresentadora.