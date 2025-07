Diagnóstico do filho de Cid Moreira, morte da mãe de Pedro Bial e revelação de atriz marcam a semana

Saiba o que deu o que falar no mundo dos famosos na última semana

O mundo dos famosos foi marcado por acontecimentos polêmicos, preocupantes e tristes na semana. O apresentador Yudi Tamashiro revelou a cirurgia do seu filho, Davi Yudi, de apenas um mês. A atriz Giovana Cordeiro revelou que foi estuprada na volta de um trabalho. VEJA O QUE FOI DESTAQUE!

No sábado, 28, Yudi contou que seu filho Davi, fruto do casamento com Mila Braga, passou por uma cirurgia de hérnia inguinal encarcerada. O procedimento, realizado após anestesia geral e entubação, ocorreu bem e o menino segue em recuperação.

No domingo, 29, Giovanna Cordeiro chocou o Brasil ao revelar que foi estuprada quando tinha 18 anos por um colega. Segundo a atriz, que está no ar em Dona de Mim (Globo), em entrevista para a Ela, do jornal O Globo, o ato violento ocorreu após uma corona. "Mas ele não me deixava cair no sono, ficou insistindo e fez sexo comigo sem o meu consentimento."

Na segunda-feira, 30, a família de Juliana Marins, de 26 anos, recorreu à Justiça para solicitar uma nova autópsia no corpo da jovem, que foi encontrada morta na última terça-feira, 24, no Monte Rinjani, na ilha de Lombok, na Indonésia, após sofrer uma queda.

“Com o auxílio do Gabinete de Gestão Integrada de Segurança (GGIM) da Prefeitura de Niterói, acionamos a Defensoria Pública da União (DPU-RJ), que imediatamente fez o pedido na Justiça Federal solicitando uma nova autópsia”, revelou Mariana, irmã de Juliana.

Na terça, 1º, Tays Reis surgiu aos prantos nas redes sociais ao revelar o diagnóstico de febre aftosa na filha Pietra, de 2 anos. A cantora relatou que a menina apresentou sintomas fortes, como bolhas nas mãos e nos pés, além de cortes na boca.

"Eu nunca vi isso na minha vida… Agora duas coisas que eu não entendi. O médico falou que a Pietra pegou febre aftosa, só que febre aftosa é o que dá em animais. Existe a gripe aftosa que dá em crianças. Então o médico está certo ou errado? Agora fiquei confusa, gente", contou.

Na quarta, 2, a jornalista Grace Abdou, da Record, quebrou o silêncio e falou pela primeira vez após ser empurrada ao vivo pelo repórter Lucas Martins, da Band. Ela registrou boletim de ocorrência, e a emissora para a qual trabalha informou que vai tomar medidas judiciais cabíveis. "Não passarão", disparou a profissional.

Na quinta, 3, o filho adotivo de Cid Moreira, Roger Felipe Naumtchyk, revelou que foi diagnosticado com um tumor no crânio. De acordo com a colunista Fábia Oliveira, do site Metrópoles, a doença está localizada na hipófise, que é uma glândula na parte interior do cérebro. O diagnóstico foi feito após uma série de exames.

Nesta sexta, 4, o apresentador Pedro Bial comunicou a morte da mãe dele, Susanne Bial, um dia após completar 101 anos de idade. A causa do falecimento não foi revelada. "Uma vida vividíssima, de muita luta, muita alegria, muito prazer, encontro e escuta. Susanne Bial. * 03/07/1924 - + 04/07/2025", disse.

