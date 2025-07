Grace Abdou se pronuncia após ser empurrada por jornalista da Band

Após ser empurrada ao vivo por jornalista Lucas Martins, da Band, repórter da Record, Grace Abdou se pronuncia em sua rede social

A jornalista Grace Abdou, da Record, pronunciou-se nesta terça-feira, 01, em sua rede social após ser empurrada ao vivo pelo repórter Lucas Martins, da Band. A situação entre os dois profissionais aconteceu quando estavam fazendo uma matéria sobre o caso de Sofia e Layla, as adolescentes que estão desaparecidas.

Ao entrevistarem as pessoas envolvidas, o comunicador tirou a colega de profissão da frente sem delicadeza e o ato não foi nem um pouco bem visto. Inclusive, Lucas Martins pediu espaço para Joel Datena para se desculpar após o ocorrido.

Apesar das desculpas, Grace Abdou declarou em sua rede social que não deixará passar. "Não passarão" , escreveu ela a frase usada geralmente por grupos de resistência contra opressão e autoritarismo.

O que aconteceu?

A situação entre Lucas Martins e Grace Abdou aconteceu enquanto duas amigas falavam sobre o desaparecimento de duas adolescentes, que teriam sido vistas pela última vez entrando em um ônibus. Uma das testemunhas estava mostrando uma foto no celular, foi quando o repórter da Band empurrou a colega da Record para o lado. "Dá licença, tá louca?", gritou ele, que seguiu falando com a jovem.

Foi então que a jornalista foi tirar satisfação: "Você tá ao vivo, Lucas?", questionou ela. "Eu tô ao vivo, querida", respondeu ele. "Por que você me empurrou?", perguntou ela. "Porque você tá entrando na minha frente propositalmente, e não é a primeira vez que isso acontece. Me dá licença", disse ele.

Record e Band se manifestam sobre o caso

Após a repercussão do caso, a Record se pronunciou: "A RECORD condena veementemente a agressão praticada pelo repórter da Band, Lucas Martins, ocorrida na tarde desta terça-feira, 01 de julho, contra nossa repórter Grace Abdou. O boletim de ocorrência foi registrado e medidas judiciais cabíveis serão tomadas", diz o comunicado enviado à imprensa.

A Band também divulgou uma nota lamentando a situação. "A Band vem a público reafirmar seu compromisso, ao longo de seus 58 anos de história, com o respeito mútuo entre os profissionais da imprensa. A emissora sempre valorizou e respeitou a atuação das mulheres, que ocupam espaços de destaque nas redações e demais setores. A empresa não compactua com o episódio envolvendo o repórter Lucas Martins e a jornalista Grace Abdou, da Record TV. Ressaltamos que Lucas possui uma longa trajetória profissional na Band, sem registros de condutas semelhantes. Ele foi advertido e já se retratou publicamente em relação ao ocorrido. A Band se coloca à disposição da jornalista e da Record TV com o sincero desejo de que o episódio seja superado e situações como essa não se repitam."

