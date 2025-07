Pedro Bial anuncia a morte de sua mãe aos 101 anos

Mãe do apresentador Pedro Bial morreu nesta sexta-feira, 4, e ele recebeu o carinho de amigos famosos em post do anúncio do falecimento

A família do apresentador Pedro Bial está de luto nesta sexta-feira, 4. Isso porque a mãe dele, Susanne Bial, morreu apenas um dia após completar 101 anos de idade.

A morte dela foi anunciada pelo filho em um post nas redes sociais. Porém, ele não contou qual foi a causa da morte. "Uma vida vividíssima, de muita luta, muita alegria, muito prazer, encontro e escuta. Susanne Bial. * 03/07/1924 - + 04/07/2025", disse ele na legenda.

Nos comentários do post, os amigos famosos de Pedro Bial fizeram questão de lamentar a partida e acolher o apresentador neste momento de luto. "Um abraço carinhoso pra você", disse Fátima Bernardes. "Ownn sua mãezinha, lembro de você falando lindamente dela. Meus sinceros sentimentos", disse Isadora Ribeiro. "Luz e paz no seu coração", afirmou Luis Miranda. "Meus sentimentos! Um beijo grande pra você e sua família", comentou Lilia Cabral. "Querido! Um beijo imenso! Lembro da maneira linda com que falava dela", escreveu Tata Werneck. "DEUS conforte seu coração. Meus Sentimentos ", afirmou Belo. "Meus profundos sentimentos", disse Eliana.

Em 2023, Susanne fez uma homenagem para o filho no programa Encontro, da Globo, ao gravar um raro depoimento na TV. "Pedro, meu querido, você sabe que eu sempre tenho muito prazer de ser sua mãe, de ter chegado nessa idade e ainda ver você renovando coisas, talvez modificando ou melhorando como você sempre tenta fazer. Desejo, meu filho querido, sucesso! Tenho certeza que o melhor sempre será feito como sempre foi seu desejo na vida", afirmou ela, na época.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Pedro Bial (@pedrobial)

Como ganhar o BBB? Pedro Bial aponta melhor estratégia

Pedro Bial marcou gerações e fez história na TV ao comandar durante anos o Big Brother Brasil. Sempre lembrado como o primeiro apresentador do reality show da TV Globo, o comunicador participou do 'BBB: O Documentário', disponível na Globoplay.

Ao longo da entrevista, Bial comentou sobre a trajetória dos confinados e apontou a melhor estratégia para ganhar a competição. Vale lembrar que o comunicador esteve no comando do BBB até a 16ª edição, quando estreou seu programa 'Conversa com Bial', substituindo o 'Programa do Jô' na grade da emissora; confira mais detalhes!

Leia também: Filho de Pedro Bial e Giulia Gam recebe pais e namorada em seu show