Tays Reis faz alerta após diagnóstico da filha: 'Cuidem das crianças'

A cantora Tays Reis contou que a filha ficou doente dias após a escola emitir um comunicado a respeito da condição; entenda

A cantora Tays Reis usou as redes sociais na última segunda-feira, 30, para conversar com o público a respeito de um assunto bastante importante. Em uma sequência de vídeos, a artista contou que precisou levar a filha Pietra, de 2 anos, ao médico após a menina apresentar alguns sintomas.

De acordo com a noiva de Biel, a pequena está com a boca cortada, além de apresentar bolhas nas mãos e nos pés. Tays ainda explicou que ficou confusa com o diagnóstico do médico, que apontou que Pietra estaria com febre aftosa.

"Eu nunca vi isso na minha vida… Agora duas coisas que eu não entendi. O médico falou que a Pietra pegou febre aftosa, só que febre aftosa é o que dá em animais. Existe a gripe aftosa que dá em crianças. Então o médico está certo ou errado? Agora fiquei confusa, gente", iniciou ela.

Segundo Tays Reis, a escola onde a menina estuda havia emitido um alerta nos dias anteriores a respeito da Síndrome Mão-Pé-Boca, uma infecção viral contagiosa que afeta principalmente crianças. A condição é causada por enterovírus, como o Coxsackie, e provoca febre, aftas na boca e erupções nas mãos e pés.

" Recebemos um comunicado da escola dizendo que algumas crianças estavam com esses sintomas. E eu nem levei a sério, e essa semana a Pietra pega exatamente o que a escola tinha me alertado ", explicou.

"Então, cuidem, gente. Se a criança de vocês apresentar algum sintoma disso, leva no médico e eles vão passar um tratamento. Enquanto isso a criança sofre e a gente sofre junto. Cuidem das crianças de vocês ", finalizou a cantora.

Tays Reis encanta ao mostrar a filha indo para a escola

Recentemente, Tays Reis encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar o retorno da filha, Pietra, de dois anos, à escola. A cantora contou no ano passado que a menina não tinha se adaptado, por isso, decidiu deixá-la mais um tempo em casa.

Meses depois, a noiva do cantor Biel decidiu fazer uma nova tentativa, e dessa vez, Pietra se mostrou animada. Nas fotos postadas no feed pela artista, a menina aparece toda sorridente com o uniforme da escola; confira os registros!

