Giovana Cordeiro revela que foi estuprada por colega: 'Assustada'

Aos 28 anos, atriz Giovana Cordeiro revela que sofreu estupro aos 18 anos após pegar carona com colega; veja o que aconteceu

A atriz Giovana Cordeiro fez um forte revelação sobre seu passado. Aos 28 anos, a intérprete de Bárbara, em Dona de Mim, novela das sete, contou que quando tinha 18 anos foi estuprada por um colega ao pegar carona com ele.

A artista contou a forte história pela primeira vez em uma entrevista para a Ela, do jornal O Globo. Giovana então relembrou que aceitou a carona, sem imaginar o que poderia acontecer. Por estar cansada, ela pegou no sono e ao acordar se surpreendeu ao ver que não estava no caminho de sua casa.

“Ele havia me oferecido uma carona até meu endereço, aceitei e cochilei no carro. Acordei na garagem da casa dele. Fiquei muito assustada, tive medo de ser agredida em um lugar que não fazia ideia de onde era. Decidi ficar por achar que fosse mais ‘seguro', e logo me deitei para dormir" , falou o que aconteceu.

A atriz continuou relatando o episódio traumatizante: "Mas ele não me deixava cair no sono, ficou insistindo e fez sexo comigo sem o meu consentimento" .

Após cinco anos, Giovana Cordeiro compreendeu o que havia acontecido. Ela demorou tempo para digerir o acontecimento violento e até desenvolveu uma infecção de repetição de fundo emocional. “Era como se o meu corpo quisesse me punir ou me alertar para uma necessidade de cura de uma culpa que eu não tinha", falou.

Giovana Cordeiro tem virada de chave e atenção com a saúde

Estrela da novela Dona de Mim, Giovana Cordeiro tem encantado o público não apenas pelo talento em cena como a personagem Bárbara, mas também pela disciplina fora dos holofotes. Em um momento de autocuidado e redescoberta, a atriz compartilhou detalhes de sua rotina matinal e dos impactos positivos que o esporte trouxe para sua vida.

"Às 5h30 da manhã já estou acordada, a minha manhã é para mim, pelo menos até as 9h", revela. Nesse período, Giovana se dedica a práticas que fortalecem corpo e mente: meditação, exercícios, cuidados com a casa e passeios com sua cachorrinha. "Ter esse momento para mim antes de começar o dia é importante", diz em entrevista à CARAS.