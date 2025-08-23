Dado Dolabella se pronuncia após crise de ciúmes com Wanessa Camargo

O ator Dado Dolabella quebrou o silêncio neste sábado, 23, sobre a situação envolvendo a ex-namorada, a cantora Wanessa Camargo, em um bar no RJ

O ator Dado Dolabella quebrou o silêncio neste sábado, 23, e negou ter agredido a ex-namorada, a cantora Wanessa Camargo, em um bar no Rio de Janeiro. A artista já havia confirmado que ele teve uma crise de ciúmes, mas reforçou que não houve agressão.

"Esse é um momento muito especial para a Wanessa, e desejo que ela brilhe e conquiste tudo o que merece. Ela mesma já deixou claro que não houve agressão da minha parte, o que entre nós foram anos de muito amor e carinho, que merecem respeito", iniciou o artista no texto.

Em seguida, ele contou que está concentrado em seus próximos passos profissionais. "Hoje, meu foco está totalmente na minha carreira e nos projetos que escolhi trilhar. Entre nós, ficou claro que cada um precisa seguir sua jornada de forma independente. Houve uma história linda, mas esse ciclo se encerrou", afirmou. "Agora, somos ex, e o respeito permanece", completou.

ado Dolabella se manifesta após confusão com Wanessa — Foto: Reprodução/Instagram

Wanessa Camargo confirmou crise de ciúmes de Dado Dolabella

Em um depoimento nas redes sociais, Wanessa Camargo confirmou que Dado Dolabella teve uma crise de ciúmes, mas negou que ele a tenha agredido. Em sua mensagem, ela disse que teve um momento infeliz entre o ator e Luan Pereira por causa do ciúmes e afirmou que ela está bem.

"Gente, voltando para SP, após dois dias lindos de ensaio para o Dança dos Famosos. Fui para um after com uma turma do programa. Houve uma crise de ciúmes por parte do meu ex Dado com relação ao meu amigo Luan Pereira, que gerou um momento infeliz com o Luan, que é um querido. Não houve nenhuma agressão comigo. Estou muito bem! Vamos viver de verdade! E dançar muito", afirmou.

Mais cedo, a assessoria de imprensa dela informou ao site CARAS Brasil que o fato da agressão não era verdade. "O fato não procede. Como a gente desconhece a informação, sendo assim, não há o que falar sobre especulação”, afirmou a equipe.

Post de Wanessa Camargo

As idas e vindas de Wanessa Camargo e Dado Dolabella

O romance entre Wanessa Camargo e Dado Dolabella começou no ano 2000. Inicialmente, eles ficaram juntos até 2022, quando se separaram. Mas tiveram uma reconciliação em 2003 e voltaram a se separar em 2004.

Depois disso, os dois foram viver relações românticas com outras pessoas e tiveram filhos em outros relacionamentos. 18 anos mais tarde, eles se reencontraram quando estavam solteiros novamente. Em 2022, eles voltaram a se falar e decidiram dar uma nova chance ao amor.

Wanessa Camargo e Dado Dolabella - Foto: Reprodução / Instagram

Eles viveram uma grande paixão até 2024. Após a participação dela no BBB 24, da Globo, o relacionamento ficou estremecido e eles se afastaram. Porém, a separação foi breve e eles voltaram a ficar juntos até fevereiro de 2025, quando romperam novamente.

Leia também: Luan Pereira reage a notícia de que provocou crise entre Wanessa Camargo e Dado Dolabella