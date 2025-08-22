CARAS Brasil
  Assessoria de Wanessa Camargo nega boatos envolvendo Dado Dolabella
Atualidades / Declaração

Assessoria de Wanessa Camargo nega boatos envolvendo Dado Dolabella

Assessoria de imprensa de Wanessa Camargo nega os boatos de suposta confusão em bar envolvendo Dado Dolabella

por Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 22/08/2025, às 20h29 - Atualizado às 20h40

Wanessa Camargo
Wanessa Camargo - Foto: Reprodução / Instagram

A cantora Wanessa Camargo foi alvo de novos boatos envolvendo seu ex-namorado, o ator Dado Dolabella. Nesta sexta-feira, 22, a assessoria de imprensa dela negou os boatos e informou que não tem conhecimento sobre os rumores.

Tudo começou quando a colunista Fábia Oliveira, do site Metrópoles, fez uma publicação dizendo que fontes informou que Wanessa teria sido agredida por Dado durante um encontro com os participantes da Dança dos Famosos em um bar no Rio de Janeiro. A confusão teria acontecido após uma brincadeira de dança entre os famosos e envolvido ciúmes por parte do ator.

Procurada pela CARAS Brasil, a assessoria de imprensa da cantora negou os boatos. “O fato não procede. Como a gente desconhece a informação, sendo assim, não há o que falar sobre especulação”, afirmou a equipe.

Atualmente, Wanessa faz parte do time de participantes da Dança dos Famosos, quadro do Domingão com Huck, na Globo.

As idas e vindas de Wanessa Camargo e Dado Dolabella

O romance entre Wanessa Camargo e Dado Dolabella começou no ano 2000. Inicialmente, eles ficaram juntos até 2022, quando se separaram. Mas tiveram uma reconciliação em 2003 e voltaram a se separar em 2004.

Depois disso, os dois foram viver relações românticas com outras pessoas e tiveram filhos em outros relacionamentos. 18 anos mais tarde, eles se reencontraram quando estavam solteiros novamente.

Em 2022, eles voltaram a se falar e decidiram dar uma nova chance ao amor. Eles viveram uma grande paixão até 2024. Após a participação dela no BBB 24, da Globo, o relacionamento ficou estremecido e eles se afastaram. Porém, a separação foi breve e eles voltaram a ficar juntos até fevereiro de 2025, quando romperam novamente.

A cantora falou sobre o ex-namorado em declaração recente

A cantora Wanessa Camargo abriu o jogo sobre anda o seu relacionamento com o ex-namorado, Dado Dolabella, de quem se separou há alguns meses. Sincera, ela contou que não descarta uma reaproximação deles, já que ainda precisam resolver algumas questões juntos. 

"Tenho muito carinho pelo Dado, acho que ele passou por poucas e boas na vida, é um menino com coração bom. Torço muito por ele, continuamos amigos, mas não fecho a porta, porque acho que ainda temos coisas para resolver", disse ela no podcast "Bagaceira Chique". 

Inclusive, Wanessa contou que não está à procura de um novo amor. "Não estou junto, mas também não estou disponível, vamos ver o que vai acontecer. Nós nos falamos, nos vemos, mas, se for para ficar juntos, temos que resolver algumas coisas, principalmente agora. Se rolar de ser uma grande amizade, ótimo, mas se resolvermos voltar, tudo bem", afirmou. 

Previsão de tarólogo para Wanessa Camargo na Dança dos Famosos

A cantora Wanessa Camargo está no elenco da Dança dos Famosos 2025, quadro do Domingão com Huck, da Globo. Com a estreia da competição neste final de semana, o tarólogo, sensitivo e astrólogo Val Couto fez uma leitura das cartas de tarot para ver o que o futuro reserva para a artista na atração.

De acordo com o profissional, Wanessa pode surpreender o público com seu desempenho ao longo da competição. "Ela vem com força dentro do programa. As cartas me mostram a Wanessa com força de superação. Apesar dela ter um passado desgastante, algo aí que está ligado ao emocional dela bastante abalado. Só que a Wanessa tem uma proteção ancestral. Existe alguém que a protege muito. Ela pode surpreender o pessoal de casa", afirmou. 

No entanto, a cantora também pode enfrentar críticas de um dos jurados durante o jogo. "Ela terá problema aí, vai ter um problema de saúde, vai ter alguma coisa aí. E esse problema eu acho até acho que ela pode vir ter algum problema de saúde, ligado a alguma lesão que ela pode vir de sofrer, tá? Outra coisa, eu vejo algo que ela vai enfrentar uma polêmica muito grande envolvendo algum jurado. Ela vai enfrentar críticas fortes e o emocional muito forte dentro dos bastidores da televisão", comentou. 

Por fim, será que ela tem chance de ser a vencedora? O tarólogo não acredita que ela esteja na final. "Eu não vejo a Wanessa Camargo finalista. Ela vai surpreender o público, mas dizer que ela vai chegar a ser finalista, eu não vejo. Wanessa vai sair no meio do caminho", contou. 

Priscilla Comoti é editora de conteúdo do site CARAS. Ela é formada em jornalismo e em audiovisual, já passou pelos sites Contigo!, Minha Novela, TiTiTi, Mais Novela e Portal Márcia Piovesan. Escreve sobre celebridades, notícias sobre a família real britânica, TV, reality show e novelas.

Wanessa Camargo Dado Dolabella
Wanessa Camargo Wanessa Camargo  

