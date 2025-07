Carolina Dieckmann vai às lágrimas ao se despedir de Preta Gil no velório

A atriz Carolina Dieckmmann foi ao velório da cantora Preta Gil nesta sexta-feira, 25, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro

A artista chegou ao local trajando uma blusa especial. A peça estampa o rosto da cantora, com os dizeres: "Preta tudo. Amor sempre foi ação". Com o semblante entristecido, ela se aproximou do caixão e não segurou as lágrimas durante a despedida. Ela ainda fez carinho na amiga de tantos anos enquanto dava o seu último adeus.

Vale lembrar que, após o velório, o caixão seguirá em cortejo pelas ruas do Rio de Janeiro até o cemitério. Lá, apenas a família e os amigos mais próximos vão participar da cerimônia de cremação.

Carolina Dieckmmann contou que Preta Gil 'não sentiu dor' em sua morte

A atriz Carolina Dieckmmann estava com a amiga em seus últimos dias de vida. Na última segunda-feira, 21, ela conversou com a GloboNews e disse que a amiga não sentiu dor em seu fim de vida. Ela ainda narrou o carinho que a família e os amigos deram para a artista em seus últimos dias.

"Quando eu resolvi ir, não tinha nada muito grave acontecendo, além dela estar fraca com o tratamento mesmo. Quando eu cheguei lá, a situação tinha mudado drasticamente, muito rápido. Esses últimos quatro dias foram… Ela foi indo. A gente queria muito que ela viesse para o Brasil, mas ela estava muito fraquinha. Sem dor, controlada pelos medicamentos. E cercada de muito amor”, disse ela.

E completou: "Eu passei os últimos dias fazendo carinho nela e dizendo que amava. A Sol, o Francisco, a Flora, a Dra. Roberta, que estavam com a gente, Judi… Foi a gente debruçado sobre ela, amando profundamente em todos os minutos. Eu quis falar para dizer para as pessoas que ela não sentiu dor, que ela estava com muito amor”.

