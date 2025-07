Carolina Dieckmmann se manifesta após rumores de briga com Gominho: 'Parem'

A atriz Carolina Dieckmmann usou as redes sociais na manhã para negar os rumores de que teria se desentendido com o apresentador Gominho

A atriz Carolina Dieckmmann usou as redes sociais na manhã desta sexta-feira, 25, para negar os rumores de que teria se desentendido com o apresentador Gominho. Grandes amigos da cantora Preta Gil (1974–2025), os dois tiveram seus nomes envolvidos em especulações após a morte da artista, que estava nos Estados Unidos para um tratamento experimental contra o câncer e faleceu no último domingo, 20.

"Parem de ser doidos, gente... Preta só plantou amor. Vocês acham que eu e Gominho iríamos brigar??? É sério isso??? Eu e Gominho ainda nem nos encontramos... mas já trocamos mensagens de amor e estamos conectados na energia do sentimento mais lindo do mundo, que é de irmandade", iniciou a famosa.

E ela complementou: "Eu não sei nem qual o motivo que inventaram, mas saibam: não existe nada nesse mundo capaz de me fazer brigar com ele. NADA!!! Façam uma oração, é disso que precisamos agora."

Desabafo de Carolina Dieckmmann - Foto: Reprodução / Instagram

Gominho também negou os rumores

Gominho falou sobre o assunto durante sua participação no 'Mais Você' nesta sexta-feira, 27. Ele relembrou que quando publicou em uma rede social que estava procurando apartamento, algumas pessoas começaram a teorizar que ele havia se desetendido com familiares e outros amigos da cantora. Mas deixou claro que a decisão partiu exclusivamente dele.

"Tentando desvencilhar minha cabeça da loucura, seguir a vida, publiquei que estava procurando apartamento para sair da casa dela. Estou falando isso porque as pessoas começaram a cogitar um bando de coisas muito chatas, que eu tinha brigado com a família, que eu tinha brigado com a Carol [Dieckmmann], e não era isso. Eu estava vivendo aquilo com ela há três anos, eu precisava sair dali. Não me fazia bem", declarou ele.

Gominho se emociona ao falar sobre os últimos momentos com Preta Gil e esclarece rumores de brigas com amigos da cantora, entre eles Carolina Dieckmann.



pic.twitter.com/giX28MeVMt — Daniel Neblina (@danielneblina) July 25, 2025

Leia também: Carolina Dieckmmann estava com Preta Gil em seus últimos dias de vida