Carolina Dieckmmann diz que Preta Gil 'não sentiu dor' em sua morte

Carolina Dieckmmann esteve com Preta Gil em seus últimos dias de vida e conta que o quadro de saúde da amiga se agravou rapidamente

A atriz Carolina Dieckmmann já está de volta ao Brasil após se despedir de Preta Gil, que morreu aos 50 anos em Nova York, Estados Unidos. Ela estava com a amiga em seus últimos dias de vida. Nesta segunda-feira, 21, ela conversou com a GloboNews e disse que a amiga não sentiu dor em seu fim de vida.

Em sua entrevista, Dieckmmann narrou o carinho que a família e os amigos deram para Preta Gil em seu final. "Quando eu resolvi ir, não tinha nada muito grave acontecendo, além dela estar fraca com o tratamento mesmo. Quando eu cheguei lá, a situação tinha mudado drasticamente, muito rápido. Esses últimos quatro dias foram… Ela foi indo. A gente queria muito que ela viesse para o Brasil, mas ela estava muito fraquinha. Sem dor, controlada pelos medicamentos. E cercada de muito amor”, disse ela.

E completou: "Eu passei os últimos dias fazendo carinho nela e dizendo que amava. A Sol, o Francisco, a Flora, a Dra. Roberta, que estavam com a gente, Judi… Foi a gente debruçado sobre ela, amando profundamente em todos os minutos. Eu quis falar para dizer para as pessoas que ela não sentiu dor, que ela estava com muito amor”.

A atriz ainda contou que Preta esteve rodeada pelos amigos em todos os momentos do tratamento. "Desde que a gente descobriu que ela estava doente, ela teve esse amor ao redor dela. Porque é uma doença que a gente sabe que muitas pessoas são abandonadas. A Preta mesma tem uma história horrorosa com o ex-marido, que abandonou. É muita dor e vem a dor do abandono, das pessoas irem se afastando. Todo o resto foi se aproximando e dando um jeito para ela não sentir em nenhum momento que estava sozinha”, afirmou.

Carolina Dieckmmann chegou ao Brasil na manhã desta segunda-feira, 21. Ela embarcou em Nova York na noite de domingo, 20, após a morte da amiga.

Carolina Dieckmmann fez homenagem comovente para Preta Gil

A atriz Carolina Dieckmmann escreveu um texto nas redes sociais para falar sobre os dias que passou ao lado de Preta Gil e a conexão que existia na amizade delas.

"Eu não sei o que dizer... Estou sozinha no aeroporto, indo embora sem você. Te fazer carinho -incessantemente- esses últimos 4 dias, estar tão perto, com você... Foi o maior presente do mundo. O universo se abriu pra que eu estivesse aqui. Nossa conexão me chamou... E eu vim. Eu ainda to aqui, Preta. Eu vim, eu vim", disse ela.

E completou: "Descansa, meu amor. Como você lutou... Vai ser muito difícil, mas é uma benção o tempo que tivemos... E nosso amor é muito maior. Vou morrer de saudade; mas vou viver com você aqui, dentro!!! Amores, obrigada pelas mensagens. digam eu te amo a quem vocês amam... Essa é a lição. Esse é o legado. Isso é @pretagil".

