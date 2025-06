Carolina Dieckmann reage ao ver críticas sobre sua personagem em Vale Tudo

Vivendo Leila em Vale Tudo, Carolina Dieckmann reage ao ver críticas sobre sua personagem que enfrenta questões sexuais e de relacionamento

A atriz Carolina Dieckmann reagiu ao ver as críticas sobre sua personagem Leila em Vale Tudo. Em sua rede social, a loira fez um compilado das matérias sobre sua atuação no remake da novela e compartilhou sua felicidade em estar agradando não apenas o público, mas também os críticos de plantão.

Vivendo uma mulher com questões íntimas, que ainda não descobriu o prazer na cama com os parceiros, a famosa comentou sobre estar contente com a oportunidade de levar o assunto ao público. Além dessa questão, Leila também mostrou nos últimos capítulos uma personalidade forte ao questionar seu relacionamento não definido com Renato, personagem de João Vicente de Castro.

"Tô tão feliz… agradeço cada mensagem, comentário, torcida, elogio… agradeço pela Leila, por estar nesse projeto, nessa novela tão especial, pelo texto sensível e atual dos diálogos da Leila com o Renato e Eunice, por estar podendo me comunicar com o público através dela, através de questões que afetam as mulheres como o prazer sexual, e ainda a frustração de se relacionarem com homens que não querem assumir compromisso", escrever.

"Fazer uma novela é estar num time, onde nada é feito sozinho. Agradeço principalmente por tantos colegas e profissionais que me inspiram, que me ajudam todos os dias, e meus fãs, incansáveis, incríveis, que me emocionam sempre. É isso; e tem tanto ainda por vir. OBRIGADA", agradeceu a todos.

É bom lembrar que a personagem de Carolina Dieckmann se envolveu com Renato, mas se casará com outro ricaço. Nos próximos capítulos, ela se envolverá com Marco Aurélio (Alexandre Nero).

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por carolina dieckmmann (@loracarola)

Carolina Dieckmann fez explante de silicone

No ano de 2022, Carolina Dieckmann contou que decidiu fazer a cirurgia de explante e retirou as próteses de silicone que havia colocado em 2008. À época, a atriz precisou se atentar a uma série de cuidados que acompanham o pós-operatório do procedimento.

Em entrevista à CARAS Brasil, o cirurgião plástico Nicola Biancardi explica que após a cirurgia realizada por Carolina Dieckmann, os pacientes precisam se atentar a algumas práticas e podem optar por fazer também tratamentos auxiliares.

"Os cuidados incluem o uso de sutiã cirúrgico, repouso relativo, evitar esforço físico nas primeiras semanas e seguir corretamente as orientações médicas. Além disso, tratamentos auxiliares, como drenagem linfática, podem ajudar a reduzir o inchaço e melhorar a recuperação", começa. Saiba mais detalhes aqui!