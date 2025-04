Vale Tudo: Leila fica com Renato, mas casa com outro ricaço

Vai ficar rica! Após arranjar emprego e se envolver com Renato, Leila, personagem de Carolina Dieckmann, acabará casando com vilão

Nos próximos capítulos de Vale Tudo, a personagem de Carolina Dieckmann, Leila, começará a aparecer mais na história. A moça, que procura um emprego, acabará se envolvendo com Renato (João Vicente de Castro).

Apesar de ter interesse nela, o empresário deixará claro que a contratação dela na Tomorrow foi realizada por Renato (João Vicente de Castro). Trabalhando no mesmo local, eles acabarão se envolvendo, contudo, a ex-mulher de Ivan (Renato Góes) se casará com outro.

Leila na verdade ficará interessada pelo amigo de Renato, Marco Aurélio (Alexandre Nero), que estará solteiro e começará a flertar com a namorada do primo. A personagem de Carolina Dieckmann então se casará com o milionário. Um tempo depois, a relação ficará ameaçada por um caso do vilão com Maria de Fátima (Bella Campos).

Após a alpinista se casar com Afonso (Humberto Carrão), elas se tornarão amigas e depois Leila acabará dando abrigo para a malvada após ela ser desmascarada.

É bom lembrar que , na primeira versão da novela, essa história entre elas culminou na morte de Odete Roitman (Débora Bloch) por engano. No final, revela-se que, ao descobrir a traição, Leila foi atrás de Marco Aurélio e atirou na mulher que estava com ele, certa de que era Maria de Fátima.

Maria de Fátima rouba dólares de Raquel e sobra para Ivan

Nos próximos capítulos de Vale Tudo, Maria de Fátima (Bella Campos) aprontará contra Raquel (Taís Araújo) e sobrará para Ivan (Renato Góes). A alpinista social roubará a mala de dólares da mãe e o sumiço do dinheiro vai recair sobre o namorado da cozinheira.

Para quem não sabe, a vendedora de sanduíches pegará a mala que achava ser de Rubinho (Julio Andrade) e, na verdade, a mala foi trocada com a de Marco Aurélio (Alexandre Nero) quando ele pegou carona no jatinho do empresário para ir para Nova York. Saiba mais o que acontecerá aqui!