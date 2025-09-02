Cacau Protásio fala sobre fase solteira após fim de seu namoro: 'Cuidando de mim'

A atriz Cacau Protásio falou sobre sua fase solteira após o término do relacionamento com o mecânico industrial Luan Pedro

A atriz Cacau Protásio abriu o coração sobre sua vida amorosa. Em entrevista à revista Marie Claire nesta terça-feira, 2, ela falou sobre sua fase solteira após o término do relacionamento com o mecânico industrial Luan Pedro. Segundo a artista, esse momento serviu para refletir sobre o amor e aproveitar bons momentos em sua própria companhia.

"Amo namorar, estar casada, e ainda penso em me casar mais uma vez, e espero que seja para sempre. Mas, por enquanto, estou cuidando de mim, trabalhando muito", falou ela, que completou: "Quero aproveitar essa fase de solteirice para viajar, passear e curtir com meus amigos. Preciso desse tempo para me refazer, para me equilibrar".

"Os momentos em que estou sozinha me fazem refletir sobre a vida e me permitem me conhecer melhor como mulher e como pessoa. É sempre um momento de grandes descobertas. A grande verdade é que precisamos ser felizes sozinhos para depois sermos felizes também na companhia do outro. Tenho trabalhado muito isso na terapia", complementou.

Cacau Protásio assumiu namoro em janeiro

Durante o programa Mais Você, da Globo, a estrela contou que estava namorando com Luan Pedro, que é 14 anos mais jovem do que ela. “Estou me permitindo viver, ser feliz. Eu tive um casamento de quase 13 anos, que deu certo, até certo ponto. E agora, vou completar 50 anos, então estou me permitindo a namorar, a ser feliz, a curtir a vida”, afirmou ela. E completou: “Tudo que vier agora, eu recebo de coração aberto. Estou vivendo um momento maravilhoso, eu tenho um namoradinho mais novo”.

Em junho, Luan Pedro compartilhou uma clique raro no aniversário da atriz e escreveu uma bela mensagem para ela."Parabéns, meu amor. Que possamos continuar compartilhando risadas, aventuras e descobertas. Desejo que seja como um livro em branco, pronto para ser preenchido com as cores mais vibrantes e os momentos mais especiais. Você merece!! Quero explorar cada página ao seu lado, criando novas histórias e fortalecendo ainda mais nosso amor. Parabéns", escreveu ele.

Fim do casamento

Antes, a artista foi casada por 12 anos com o fotógrafo Jamerson Andrade. Ela comunicou o término em setembro do ano passado. "Como tudo na vida tem um início, um meio a e as vezes um fim. E nós chegamos no nosso ponto final, Após 12 anos de uma união cheia de amor, companheirismo e tantas histórias, eu e Janderson decidimos encerrar nosso casamento. Essa decisão, como vocês podem imaginar, não foi tomada de forma repentina. Há algum tempo, percebemos que aquele brilho especial do nosso relacionamento havia começado a se apagar. Ainda assim, nos acreditamos, com todas as nossas forças, que valia a pena lutar. Fizemos questão de estar um ao lado do outro, em cada passo, tanto nos momentos profissionais quanto nos pessoais, tentando, com todo o nosso amor, reacender a chama que nos uniu por tantos anos. Cada instante foi uma tentativa sincera de resgatar o que tínhamos de mais bonito", disse ela.

E completou: "Porém, mesmo com todo o nosso esforço e dedicação, chegou o momento doloroso de aceitar que nossos caminhos, agora, precisam seguir em direções diferentes. Nossa separação foi decidida com muito amor, respeito e cuidado, porque, acima de tudo, queremos honrar a história que construímos juntos. O amor entre nós mudou, mas ele ainda existe, agora transformado em uma amizade profunda, aquela que nos uniu no início e que queremos preservar até o fim. Agradeço, de coração, todo o carinho e apoio que vocês sempre nos deram. Vocês foram parte dessa história, e é por isso que peço que compreendam e respeitem este momento tão difícil para nós. Apesar da dor, acreditamos que isso faz parte da jornada de cada um, um passo necessário para nosso crescimento e evolução. Com todo o nosso amor carinho, Cacau Protásio e Janderson Pires".

Leia também:Cacau Protásio comenta processo de emagrecimento: 'Não tinha resistência'