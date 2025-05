Bruna Biancardi exibe o barrigão de grávida em novo ensaio com Neymar e Mavie

influenciadora digital Bruna Biancardi está contando os dias para o nascimento de sua segunda filha com o jogador de futebol Neymar Jr

A influenciadora digital Bruna Biancardi está contando os dias para o nascimento de sua segunda filha com o jogador de futebol Neymar Jr. Curtindo a reta final da gravidez, ela compartilhou nesta quarta-feira, 28, um novo ensaio de gestante que fez ao lado da família.

À espera de Mel, a influenciadora digital exibiu o barrigão de grávida ao posar sorridente ao lado do namorado e da primeira filha deles, Mavie, de um aninho. Para os registros, os papais escolheram looks na cor preta. "Amo vocês", ela declarou na legenda.

A publicação recebeu diversos elogios nos comentários. "Lindoss! Que a Mel venha, com muita saúde. Iluminando ainda mais, a vida de vocês!!", falou uma. "Lindos! Amo vocês. Que Deus os abençoe sempre", comentou outra. "Família linda", declarou uma terceira internauta.

O relacionamento de Bruna Biancardi e Neymar

Vale lembrar que Bruna e Neymar se conheceram em 2021 por meio das redes sociais e logo começaram a trocar mensagens. Em abril de 2022, eles confirmaram que estavam juntos. Porém, a primeira separação aconteceu em agosto de 2022. Em janeiro de 2023, eles reataram o namoro.

Em abril de 2023, Bruna e Neymar anunciaram a gravidez e fizeram uma grande festa de chá revelação para descobriram o sexo da filha, que nasceu em 6 de outubro de 2023. Em novembro do mesmo ano, Bruna e Neymar anunciaram o fim do relacionamento. Na época, ela tinha acabado de dar à luz e existiam rumores de traição do atleta.

Nos meses seguintes, eles foram vistos curtindo momentos em família e começaram a surgir rumores de que eles estariam ensaiando a reconciliação. Em julho de 2024, os dois foram flagrados trocando carinhos e beijos em um show do cantor Thiaguinho. Em dezembro de 2024, os dois anunciaram que ela está grávida pela segunda vez.

