Bruna Biancardi exibe ensaio fotográfico com Neymar e Mavie: 'Família linda'

À espera de Mel, a influenciadora digital Bruna Biancardi encantou ao mostrar o ensaio fotográfico com Neymar Jr e Mavie

Bruna Biancardi encantou os seguidores das redes sociais na noite desta quarta-feira, 21, ao compartilhar um ensaio fotográfico que realizou em família.

À espera de Mel, a influenciadora digital exibiu o barrigão de grávida ao posar sorridente ao lado do namorado, o jogador de futebol Neymar Jr, e da primeira filha deles, Mavie, de um aninho. Para os registros, os três surgiram combinando os looks: camisa branca e calça jeans.

A publicação recebeu diversas curtidas e elogios. "Que família mais linda. Eu amo", disse a apresentadora Ticiane Pinheiro. "Para tudo, que fotos lindas", se derreteu uma seguidora. "Família linda", escreveu outra. "Eu torci tanto por essa família linda. Que Deus continue abençoando vocês!", falou uma fã. "A Mavie é tão linda, a mel vai ser a cara da irmãzinha dela", comentou mais uma.

Na última segunda-feira, 19, Bruna Biancardi dividiu com os fãs das redes sociais as fotos de outro ensaio fotográfico que realizou. Nos registros, ela apareceu com um vestido longo com transparência e caprichou nas poses para destacar o barrigão. A influencer também mostrou fotos em que Mavie está acariciando sua barriga e se derreteu: "Minhas meninas", declarou a mamãe na legenda da publicação.

Bruna Biancardi chama atenção com mensagem reflexiva

A influenciadora digital Bruna Biancardi chamou a atenção dos seguidores das redes sociais na tarde desta quarta-feira, 21, ao compartilhar uma suposta indireta.

Nos stories, a namorada do jogador Neymar Jr compartilhou uma imagem com uma reflexão sobre amizade, deixando os internautas curiosos sobre para quem seria o recado. "Quem quer ser amigo de todo mundo, na verdade, não é amigo de ninguém", diz o post. Biancardi, então, acrescentou: "Poucos e bons", escreveu. Confira!

