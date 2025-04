Saiba qual é o preço do look de Mavie para dia em parque de diversão

Filha de Neymar Jr e Bruna Biancardi, Mavie explode o fofurômetro com look azul para se divertir em parque nos Estados Unidos. Saiba o valor

A pequena Mavie, de 1 ano, está de férias nos Estados Unidos com a mãe, Bruna Biancardi, e várias amigas da família. Com isso, ela foi curtir os parques de diversões da região de Orlando, na Flórida, e esbanjou fofura com seu look encantador.

Mavie apareceu com um conjunto listrado de azul e branco da personagem Hello Kitty. O modelito dela é da Primark, que é uma loja de departamento no exterior, e custa 16 euros, cerca de R$ 102. Além disso, ela também usou um tênis branco da Zara Kids, que custa R$ 169.

Bruna viajou para os Estados Unidos para fazer o enxoval da segunda filha. Ela está grávida de mais uma menina, que vai se chamar Mel. Por lá, ela já mostrou o seu barrigão da gestação entre uma compra e outra.

Outro look fofíssimo de Mavie

A influencer Bruna Biancardi aproveitou a noite desta quinta-feira, 17, na companhia da filha, Mavie, de 1 ano. Ela levou a herdeira para curtir a festa de aniversário de Beatriz, filha de Tata Estaniecki e Júlio Cocielo, em São Paulo.

Para a ocasião, a pequena Mavie chamou a atenção com seu look estiloso. Ela usou um vestido em tons de rosa e branco da grife Dolce & Gabbana com a estampa Mojolica Pink. O look dela é avaliado em mais de R$ 6.000.

Por sua vez, Bruna usou um vestido vermelho longo com blazer branco. Inclusive, ela deixou a barriga de grávida discreta no modelito.

Mavie e Bruna Biancardi - Foto: Clayton Felizardo / BrazilNews

