CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Atualidades
  2. Benício Huck fala sobre relacionamentos após término com Duda Guerra
Atualidades / Solteiro

Benício Huck fala sobre relacionamentos após término com Duda Guerra

Filho de Luciano Huck e Angélica, Benício Huck participou de evento na Marquês de Sapucaí e comentou sobre vida pessoal e fase solteiro

Izabella Nicolau
por Izabella Nicolau
[email protected]

Publicado em 29/08/2025, às 16h16

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Benício Huck
Benício Huck - Foto: Reprodução / Instagram

Benício Huck, filho de Luciano Huck e Angélica, esteve no aniversário do RP Juan Moraes, realizado na Marquês de Sapucaí, na noite desta quinta-feira, 28, acompanhado pelo irmão Joaquim. Durante o evento, os jovens chamaram atenção ao conceder entrevistas aos jornalistas presentes.

Em conversa com a repórter Katharine Alves, do Portal LeoDias, Benício falou sobre o término do relacionamento com a influenciadora Duda Guerra, ocorrido em maio deste ano, e revelou que está aproveitando uma nova fase. “Agora estou solteiro e seguindo em frente. Eu acho que no momento o mais importante são os estudos e o relacionamento mais para a frente. Ainda tem tempo”, afirmou.

O jovem explicou que, apesar da curiosidade do público sobre sua vida pessoal, prefere priorizar outras áreas. “Eu acho que agora é o momento de estudar e aproveitar essa fase. O resto vem depois.

Sobre a presença constante nos holofotes, comentou que está mais acostumado com a exposição, mas evita se enxergar como uma celebridade. Ele destacou que, por ser filho de figuras conhecidas, a mídia sempre esteve presente, mas que tenta lidar com naturalidade. “Eu acho que é algo que sempre esteve ali, mas ao mesmo tempo é algo que você nunca se acostuma 100%.”

View this post on Instagram

A post shared by Leo Dias (@leodias)

Rotina, família e projetos

Durante a entrevista, Benício também falou sobre a relação com os pais e sobre os planos para o futuro. Apesar de admirar o trabalho de Luciano Huck e Angélica, deixou claro que não pretende seguir a mesma carreira: “Eu acho muito legal o trabalho, gosto muito de ver, mas acho que não é pra mim.”

O jovem compareceu ao evento desacompanhado, enquanto o irmão mais velho, Joaquim, foi acompanhado da namorada, Manoela Esteves, com quem se relaciona desde 2021. Mesmo sem novos planos amorosos no momento, Benício garantiu que está aproveitando a fase solteiro com tranquilidade: “Estou curtindo a fase solteiro e focado em outras coisas. Namoro é algo mais pra frente.”

Leia também: Discretos, filhos de Luciano Huck e Angélica surgem em festa com look básico

Izabella Nicolau

Izabella Nicolau é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como Observatório do Cinema e Ultraverso. Escreve sobre cultura, entretenimento e celebridades.

relacionamentoBenício Huck
Luciano Huck Luciano Huck  

Leia também

Família

Naiara Azevedo - Foto: Reprodução / Instagram

Naiara Azevedo revela ter sonho de ser mãe após novo relacionamento

Declarações

Karoline Lima e Tainá Militão - Foto: Reprodução / Instagram

Karoline Lima e Tainá Militão trocam farpas na internet por causa de Léo Pereira

Namoro

Matheus Freire e Rico Melquiades - Foto: Reprodução / Instagram

Matheus Freire assume ter reatado com Rico Melquiades

Sapucaí

Maisa - Foto: Reprodução / Instagram

Maisa fala sobre desfilar no Carnaval: “É um trabalho árduo”

Maternidade

Alice Wegmann - Foto: Reprodução / Instagram

Alice Wegmann abre o coração sobre o sonho de ser mãe

Fama

Bruna Marquezine - Fotos: Roberto Filho/BrazilNews

Bruna Marquezine desabafa sobre o que a incomoda na fama

Últimas notícias

Estela (Larissa Manoela)Êta Mundo Melhor!: Estela guarda segredo devastador e teme perder Celso
Eduardo SuplicyEduardo Suplicy passa por cirurgia e explica a necessidade do procedimento
Álvaro XaroÁlvaro Xaro fala sobre desafios de participar do Dança dos Famosos
Karoline Lima e Tainá MilitãoKaroline Lima e Tainá Militão trocam farpas na internet por causa de Léo Pereira
Princesa DianaPrincesa Diana: O passo a passo de como foi o último verão da vida dela
Tony Ramos posa ao lado de Suely Franco e Marcello NovaesAtor de Dona de Mim recebe alerta da numerologia para próximos meses: 'Não é à toa'
Ticiane Pinheiro, Manuella e Rafaella JustusTiciane Pinheiro encanta ao mostrar dia de beleza com as filhas
Carol Peixinho e ThiaguinhoThiaguinho e Carol Peixinho comentam a pressão de gravidez aos 40
Matheus Freire e Rico MelquiadesMatheus Freire assume ter reatado com Rico Melquiades
Lore Improta e Léo SantanaLore Improta esbanja beleza durante passeio de barco com Léo Santana
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade