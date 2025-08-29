Benício Huck fala sobre relacionamentos após término com Duda Guerra

Filho de Luciano Huck e Angélica, Benício Huck participou de evento na Marquês de Sapucaí e comentou sobre vida pessoal e fase solteiro

Benício Huck, filho de Luciano Huck e Angélica, esteve no aniversário do RP Juan Moraes, realizado na Marquês de Sapucaí, na noite desta quinta-feira, 28, acompanhado pelo irmão Joaquim. Durante o evento, os jovens chamaram atenção ao conceder entrevistas aos jornalistas presentes.

Em conversa com a repórter Katharine Alves, do Portal LeoDias, Benício falou sobre o término do relacionamento com a influenciadora Duda Guerra, ocorrido em maio deste ano, e revelou que está aproveitando uma nova fase. “Agora estou solteiro e seguindo em frente. Eu acho que no momento o mais importante são os estudos e o relacionamento mais para a frente. Ainda tem tempo”, afirmou.

O jovem explicou que, apesar da curiosidade do público sobre sua vida pessoal, prefere priorizar outras áreas. “Eu acho que agora é o momento de estudar e aproveitar essa fase. O resto vem depois.”

Sobre a presença constante nos holofotes, comentou que está mais acostumado com a exposição, mas evita se enxergar como uma celebridade. Ele destacou que, por ser filho de figuras conhecidas, a mídia sempre esteve presente, mas que tenta lidar com naturalidade. “Eu acho que é algo que sempre esteve ali, mas ao mesmo tempo é algo que você nunca se acostuma 100%.”

Rotina, família e projetos

Durante a entrevista, Benício também falou sobre a relação com os pais e sobre os planos para o futuro. Apesar de admirar o trabalho de Luciano Huck e Angélica, deixou claro que não pretende seguir a mesma carreira: “Eu acho muito legal o trabalho, gosto muito de ver, mas acho que não é pra mim.”

O jovem compareceu ao evento desacompanhado, enquanto o irmão mais velho, Joaquim, foi acompanhado da namorada, Manoela Esteves, com quem se relaciona desde 2021. Mesmo sem novos planos amorosos no momento, Benício garantiu que está aproveitando a fase solteiro com tranquilidade: “Estou curtindo a fase solteiro e focado em outras coisas. Namoro é algo mais pra frente.”

