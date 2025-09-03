CARAS Brasil
  Beatriz Reis revela se já perdeu a virgindade: 'Profissional'
Atualidades / Revelação!

Beatriz Reis revela se já perdeu a virgindade: 'Profissional'

Após contar no BBB 24 que era virgem, Beatriz Reis revela se já teve sua primeira experiência e o motivo de ter optado por isso

Nataly Paschoal
por Nataly Paschoal
[email protected]

Publicado em 03/09/2025, às 08h08

Beatriz Reis revela se já perdeu a virgindade
Beatriz Reis revela se já perdeu a virgindade - Reprodução/Instagram

A ex-BBB Beatriz Reis revelou se já perdeu a virgindade desde que saiu do BBB 24 e se tornou famosa pelo Brasil. Ao participar do programa De Frente Com a Blogueirinha, a atriz, de 25 anos, contou se teve sua primeira experiência na cama ou se continua sem saber como que é fazer sexo.

Para Blogueirinha, a apresentadora falou que ainda não perdeu a virgindade e explicou o motivo. Beatriz Reis comentou que não é uma questão religiosa e que nem pretende se casar virgem. A ex-vendedora do Brás explicou que está apenas aguardando conhecer alguém que seja especial para ela.

"Não é esperando a pessoa certa, também não é questão de religião, eu escolhi esperar o momento que eu...", começou dizendo. "Não, eu acho que na hora eu vou ficar nervosa, normal, mas eu trabalho com as minhas gays, elas me ensinam tudo, quando chegar o momento eu vou estar profissional", falou sobre como espera ser a primeira vez.

E comentou: "Não é uma coisa que eu penso, 'vou casar virgem', até porque, casar sem provar? Não sei se é uma boa ideia".

Ainda no programa de Blogueirinha, Beatriz Reis revelou o que aconteceu com sua amizade com Alane Dias e o motivo de não serem mais próximas. A ex-BBB também comentou sobre seu faturamento e a compra de um apartamento para o irmão.

Beatriz Reis revela que se já faturou prêmio final do BBB 24

Ex-participante do BBB 24, Beatriz Reis segue colhendo bons frutos em sua carreira mesmo após um ano do fim de sua edição. Contratada da TV Globo, ela tem se consolidado cada vez mais em sua área profissional, apresentando quadros na emissora e fechando publicidades com grandes marcas.

Em entrevista recente à coluna 'Play', do Jornal O Globo, Bia revelou que, apesar de não ter vencido o reality show, conseguiu faturar o valor final do prêmio, de R$ 2,92 milhões. A artista também pode proporcionar uma melhora significativa na vida de seus familiares, o que sempre foi seu principal objetivo.

"Graças a Deus, eu consegui. Eu e minha família somos muito simples, temos muito pé no chão e deu tudo certo. Eu ganhei o valor do prêmio e mais uma carreira. Nós gastamos com consciência e também vejo a importância de aplicar para ter um retorno por outros caminhos. Eu também penso em ser empresária e abrir futuros negócios. É muito importante a serenidade e humildade", declarou Beatriz Reis, na ocasião.

Leia também: Beatriz Reis conta se manteve amizade com ex-BBBs: 'Segue sua vida'

Beatriz Reis - Foto: Reprodução / Instagram; @gabrieltrindads
Nataly Paschoal

Nataly Paschoal é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, ela já passou por sites como Todateen, Sportlife e espnW. Escreve sobre celebridades, TV, reality show e novelas.

