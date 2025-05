Ex-BBB Beatriz Reis revela que já faturou prêmio final do reality show

Apesar de não ter vencido o BBB 24, Beatriz Reis contou que conseguiu conquistar o valor do prêmio final com seus trabalhos pós-reality

Ex-participante do BBB 24, Beatriz Reis segue colhendo bons frutos em sua carreira mesmo após um ano do fim de sua edição. Contratada da TV Globo, ela tem se consolidado cada vez mais em sua área profissional apresentando quadros na emissora e fechando publicidades com grandes marcas.

Em entrevista à coluna 'Play', do Jornal O Globo, Bia revelou que, apesar de não ter vencido o reality show, conseguiu faturar o valor final do prêmio, de R$ 2,92 milhões . A artista também pode proporcionar uma melhora significativa na vida de seus familiares, o que sempre foi seu principal objetivo.

"Graças a Deus, eu consegui. Eu e minha família somos muito simples, temos muito pé no chão e deu tudo certo. Eu ganhei o valor do prêmio e mais uma carreira. Nós gastamos com consciência e também vejo a importância de aplicar para ter um retorno por outros caminhos. Eu também penso em ser empresária e abrir futuros negócios. É muito importante a serenidade e humildade", declarou Beatriz Reis.

A ex-BBB também falou sobre o imóvel comprado especialmente para o irmão, que morava de aluguel. "Dar o apartamento para o meu irmão foi muito importante para mim. Quando eu entrei no ‘Big Brother Brasil’, fui buscar realizar o meu sonho, mas o principal motivo era mudar a vida da minha família. Nós éramos muito humildes", disse.

"Esse meu irmão morava de aluguel, trabalhava como motorista de aplicativo e, graças a Deus, também dei um carro para ele. Por coincidência do destino, eu comprei no lugar onde trabalhei como babá há uns anos. Passei muita dificuldade e perrengue, a ponto de não ter dinheiro para pegar um ônibus para ir trabalhar. Foi muito emocionante poder voltar nesse local comprando uma casa ali. Não imaginava que teria condições de comprar um imóvel lá", celebrou ela, por fim.

O contrato de Beatriz Reis a Globo

Recentemente, Beatriz Reis usou as redes sociais para refletir sobre como sua vida mudou há um ano. Após participar do BBB 24, ela foi contratada pela Globo, e além de fazer uma participação na novela Família É Tudo, também estreou como apresentadora.

"Há um ano a minha vida mudou completamente. Ainda é difícil pra mim ter a dimensão do que é estar aqui. Às vezes estou no carro e me pego pensando: "eu tô mesmo indo pra Globo?". BBB, Família é Tudo, Encontro, BBB de novo... participação em quase todos os programas da casa", começou o texto.

Em seguida, a ex-sister falou sobre ter a oportunidade de estar ao lado de pessoas que admirava antes de ficar famosa e aproveitou para comemorar os 60 anos da emissora; confira mais detalhes!

