Beatriz Reis conta que foi ignorada por ex-colega do BBB 24: 'Não tive retorno'

A atriz Beatriz Reis, ex-participante do BBB 24, abriu o jogo ao falar sobre a amizade com Alane Dias após o reality show da TV Globo. As duas eram bastante próximas dentro do confinamento, mas a relação acabou 'esfriando' com o fim do programa.

Em entrevista ao programa 'De Frente com Blogueirinha', exibido no DiaTV, Beatriz contou que tentou manter contato com Alane fora do BBB, mas não obteve retorno da bailarina. A ex-sister ainda ressaltou entender que, na época, a colega estaria com a agenda cheia e, por isso, pode não ter visto as mensagens enviadas.

"A gente saiu do Big Brother e tomou caminhos diferentes. Cada uma seguiu seu rumo. Quando saímos do programa, bem no olho do furacão, procurei ela algumas vezes: liguei, mandei mensagem… Mas também entendo que ela devia estar corrida, talvez pela agenda. Eu procurei, mas é isso. É como no terceirão: às vezes as pessoas não querem continuar. Não faz mais sentido", explicou ela.

" Eu procurei, não tive retorno, e tá tudo bem, eu super respeito. Eu liguei umas três vezes, em dias separados, mandei mensagem, fui atrás. Fui atrás, com meu jeito de amiga. Depois, passado um tempo, se não me engano, ela mandou um direct, mas já tinha esfriado", completou Beatriz Reis.

Por fim, a ex-BBB contou que a rotina intensa também contribuiu para o afastamento entre ela e Alane Dias: "Eu estava fazendo novela, morando no Rio, vivia num looping: quase não dormia, porque fazia publi, gravava a novela… Dormia poucas horas. Como estava muito focada em outras coisas de trabalho, não voltei a insistir. Acho que foi isso ", concluiu Beatriz.

Beatriz Reis revela que se já faturou prêmio final do BBB 24

Ex-participante do BBB 24, Beatriz Reis segue colhendo bons frutos em sua carreira mesmo após um ano do fim de sua edição. Contratada da TV Globo, ela tem se consolidado cada vez mais em sua área profissional, apresentando quadros na emissora e fechando publicidades com grandes marcas.

Em entrevista recente à coluna 'Play', do Jornal O Globo, Bia revelou que, apesar de não ter vencido o reality show, conseguiu faturar o valor final do prêmio, de R$ 2,92 milhões. A artista também pode proporcionar uma melhora significativa na vida de seus familiares, o que sempre foi seu principal objetivo.

"Graças a Deus, eu consegui. Eu e minha família somos muito simples, temos muito pé no chão e deu tudo certo. Eu ganhei o valor do prêmio e mais uma carreira. Nós gastamos com consciência e também vejo a importância de aplicar para ter um retorno por outros caminhos. Eu também penso em ser empresária e abrir futuros negócios. É muito importante a serenidade e humildade", declarou Beatriz Reis, na ocasião.

