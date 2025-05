Assessora de Zé Felipe reage ao ver ataques contra Virginia: 'Parem'

Após Virginia Fonseca sofrer ataques, assessora de Zé Felipe deixa comentário em publicação sobre a situação que a influenciadora está enfrentando

A assessora de Zé Felipe reagiu ao ver os ataques que Virginia Fonseca está sofrendo na rede social. Nesta quinta-feira, 29, Maressa Lopes deixou sua opinião sobre a situação que a amiga está enfrentando após anunciar o fim do casamento com o cantor.

A profissional, que acompanha o filho de Leonardo, então deixou o comentário em um post da página Subcelebrities. Na publicação, eles colocaram o vídeo de Zé Felipe defendendo a ex-esposa dos ataques e assessora reagiu.

“Parem de querer medir o amor dos outros, a dor dos outros, se fosse pra todo mundo sentir igual, Deus tinha feito todo mundo com a mesma personalidade e jeito. Cada um tem um jeito de sentir, de lidar com as coisas. Só parem”, escreveu a jovem.

Para quem não acompanhou, Virginia Fonseca foi com Zé Felipe no show em Portugal. No evento, a empresária apareceu curtindo no palco o momento e o cantor surgiu chorando. Isso gerou alguns comentários e críticos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por S U B C E L E B R I T I E S (@subcelebrities)

O término de Virginia e Zé Felipe

Horas antes de anunciarem o fim do casamento, os dois surgiram curtindo um jantar romântico no quarto do hotel em Portugal. Depois de darem a notícia, a foto do conhecido "fomos" deles se beijando foi apagada dos stories dela. O público até cogita que tudo é uma brincadeira ou jogada de marketing, contudo a assessoria do casal confirmou o término.

Além de deletarem o clique se beijando dos stories, os dois trocaram suas fotos de perfil da rede social, colocando uma com os três filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

Em meio a algumas suposições sobre qual seria o motivo da separação, os internautas resgataram um vídeo do Dia Das Mães, no qual a empresária apareceu com o semblante um pouco abatido. Na ocasião, o público já cogitava um "climão" entre o casal ou uma crise entre eles.

Na manhã desta quarta-feira, 28, o ex-casal gravou um vídeo contando a verdade sobre a decisão. Virginia Fonseca até postou uma reflexão sobre terem se tornado amigos.