As novas pistas de que Virginia e Vini Jr podem estar vivendo um romance

É namoro? Confira os últimos indícios que conectam a influenciadora Virgina e o jogador de futebol Vini Jr a um possível envolvimento amoroso

A influenciadora digital Virginia Fonseca e o craque do futebol Vini Jr. têm movimentado as redes sociais e a imprensa com um possível romance. Separada de Zé Felipe desde maio, os rumores sobre um affair com o jogador do Real Madrid só crescem, e os indícios parecem cada vez mais concretos.

Com viagens, interações nas redes sociais e até a aproximação entre as famílias, a web não para de especular sobre o status desse suposto novo casal. Confira a seguir os novos indícios de que Virginia e Vini Jr. podem estar vivendo um romance.

De interações nas redes a encontros na Europa

Os rumores de um possível envolvimento entre Virginia e Vini Jr. começaram a ganhar força em julho, meses após a influenciadora anunciar o fim de seu casamento. O momento coincidiu com a festa de aniversário de 25 anos de Vini Jr., que aconteceu no Rio de Janeiro.

Segundo a imprensa, Virginia teria marcado presença no evento, repleto de amigos e familiares do jogador. A ida dela na festa, inclusive, foi confirmada em uma edição do programa “Sabadou com a Virginia”, no SBT.

Desde então, as especulações não pararam. As interações públicas nas redes sociais têm sido um dos principais combustíveis para os boatos. Recentemente, Vini Jr. postou uma sequência de fotos em seu perfil e Virginia comentou com a gíria “Nuuu“, que expressa surpresa ou admiração. O jogador, por sua vez, respondeu com um emoji de coração, levando os fãs à loucura e reforçando a ideia de que o romance é mais que uma simples amizade.

Além das interações virtuais, os encontros na Europa também adicionaram mais lenha à fogueira. Em setembro, a influenciadora viajou para a Espanha por duas vezes. Em uma das viagens, ela foi vista em um iate de luxo em Marbella junto com o jogador. Mais tarde, ela postou fotos treinando em uma academia que, para os mais atentos, se assemelhava à mansão de Vini Jr. em Madri, onde ele vive.

Aproximação entre as famílias

A aproximação entre Vini Jr. e Virginia não se restringe apenas ao círculo de amigos, mas se estende para as famílias. Um dos indícios mais fortes do relacionamento veio de Danilo, namorado de Margareth Serrão, mãe da influenciadora.

Em uma publicação no Instagram, Danilo exibiu uma camisa oficial do Real Madrid autografada pelo próprio Vini Jr., com uma dedicatória carinhosa: “Para Danilo. Abraço com carinho“. A foto, que foi compartilhada com um agradecimento, foi vista por muitos como uma confirmação de que o jogador e a família de Virginia já estão em contato e que a relação é séria.

A troca de presentes e a proximidade entre as mães de ambos, que também foram vistas juntas em uma foto íntima, reforçam que a relação vai além de um simples affair.

Virginia se pronuncia sobre relação com Vini Jr

Em entrevista recente, Virginia foi questionada sobre o suposto affair e desconversou com bom humor, elogiando o jogador, mas sem confirmar nada. “O Vini é maravilhoso. Ele é uma pessoa maravilhosa. Quem conhece, sabe. Um menino exemplar, top“, disse ela, para em seguida desviar do assunto quando questionada sobre suas idas a Madri.

“Ah… eu estou indo passear, amigo, sabe quando você está solteiro? Você já foi para Madri? Você tem que ir. Da próxima vez, vamos juntos“, brincou ela ao jornalista Lucas Pasin.

Leia também: Comemoração de Vini Jr após gol chama atenção: ‘Homenagem à Virginia’