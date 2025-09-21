Virginia fala sobre relação com Vini Jr. e idas para a Espanha: ‘Maravilhosa’

Após ir pela segunda vez para a Espanha e até aparentemente se hospedar na mansão de Vini Jr., Virginia fala o que está rolando com o jogador

A influenciadora digital Virginia Fonseca falou sobre sua relação com o jogador de futebol Vini Jr. Em entrevista para o jornalista Lucas Pasin, do Metrópoles, a empresária comentou um pouco sobre ter ido para Espanha duas vezes só neste mês.

Sem confirmar que está em um relacionamento sério ou negar que está ficando com o atleta, a apresentadora do SBT deu risada ao ser questionada sobre sua proximidade com o futebolista. No início da resposta, a loira demorou um pouco para falar, mostrando que estava pensando em sua declaração.

“O… Vini maravilhoso, ele é uma pessoa maravilhosa, quem conhece ele sabe que ele é realmente um menino exemplar, tipo top e eu estou imparcial, amigo, sabe quando está solteira?”, disse e depois mudou de assunto perguntando se o repórter já havia ido para Madri.

Para quem não acompanhou, nos últimos dias, Virginia Fonseca iniciou o dia se gravando em uma academia em Madri. A famosa colocou a localização e o ambiente foi logo comparado com o espaço onde Vini Jr. treina. Depois, ela apareceu em um cômodo com um lustre igual ao da residência do futebolista. No início do mês, ela foi flagrada em um iate de luxo com o atleta.

É bom lembrar que Zé Felipe e a empresária anunciaram o término do casamento no fim de maio deste ano. Desde então, eles estavam estavam comemorando os últimos mesversários de José Leonardo juntos. Contudo, quando o bebê fez um ano, eles fizeram festinhas separadas em casa. Depois, da festa oficial e o batizado do caçula reuniram as duas famílias em Goiânia, sem climão.

Virginia faz desabafo ao ser coroada rainha da Grande Rio

Neste sábado, 20, após ser coroada rainha da Grande Rio, Virginia Fonseca fez uma postagem em sua rede social para compartilhar o que estava sentindo. A famosa então fez um desabafo e abriu o seu coração, resumindo com sinceridade como estava diante do novo desafio de sua carreira artística.

A empresária até comparou o momento com o do nascimento de seu filho caçula, José Leonardo, fruto do casamento que viveu com Zé Felipe até maio deste ano.

“Hoje o carnaval começa de fato, acho que a ultima vez que estive tão nervosa assim foi no parto do José Leonardo kkk eu nem sei o que falar, to tremendo e com vontade de chorar! Um desabafo real pra vocês, mas só sei agradecer por tudo, tenho muito pra aprender, quero aprender e vou me esforçar todos os dias pra melhorar 2026 É NOSSO (amanhã volto quando conseguir digerir tudo que vivi agora)”, disse ela na postagem. Veja as fotos do look da coroação aqui!