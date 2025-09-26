Namorado da mãe de Virginia ganha presente especial de Vini Jr

O jogador de futebol Vini Jr, apontado como affair de Virginia, enviou um presente para o namorado da mãe da influenciadora; saiba o que é

Uma nova pista envolvendo o possível romance entre Virginia Fonseca e Vini Jr agitou a web nesta sexta-feira, 26. Isso porque o jogador de futebol do Real Madrid enviou um presente bastante especial para o namorado de Margareth Serrão, mãe da influenciadora.

Durante a madrugada, Danilo Sanfoneiro compartilhou em suas redes sociais a foto de uma camisa do Real Madrid autografada pelo atleta. “Gratidão“, declarou o companheiro de Margareth na legenda da imagem. Vale lembrar que, na última semana, Virginia esteve na Espanha e, supostamente, ficou hospedada na mansão do craque.

Na tarde de quinta-feira, 25, a apresentadora do SBT aumentou ainda mais os rumores de que estaria se envolvendo com Vini Jr após comentar em uma nova foto do atleta, publicada por ele em seu perfil oficial. Ainda nos últimos dias, Margareth Serrão compartilhou um registro ao lado da mãe do jogador de futebol, revelando ser ‘uma nova amizade’.

Os boatos rumores de affair entre Virginia Fonseca e Vini Jr se iniciaram em julho deste ano, quando a famosa marcou presença, de forma discretíssima, na festa de 25 anos do atleta. Desde então, diversos outros acontecimentos levam os fãs a acreditarem que os dois possam estar juntos. Os dois, porém, ainda não se pronunciaram publicamente a respeito do suposto romance.

Virginia fala pela primeira vez sobre Vini Jr

Virginia Fonseca falou pela primeira vez, no último fim de semana, sobre sua relação com Vini Jr. Em entrevista ao jornalista Lucas Pasin, do Metrópoles, a famosa comentou a respeito da proximidade com o jogador de futebol e suas viagens recentes para a Espanha, onde o atleta reside atualmente.

“O Vini é maravilhoso. Ele é uma pessoa maravilhosa. Quem conhece, sabe. Um menino exemplar, top… Ah… Eu estou indo passear, amigo, sabe quando você está solteiro? Você já foi para Madrid? Você tem que ir. Da próxima vez, vamos juntos“, declarou Virginia, na ocasião, despistando o possível romance.

Vini Jr homenagou Virginia após gol?

Na última terça-feira, 22, uma nova atitude de Vini Jr chamou atenção do público. Isso porque, o jogador de futebol, que possui o bordão ‘Baila Vini’, sambou em campo ao celebrar um gol contra o Levante Unión Deportiva.

O momento não passou despercebido e rapidamente viralizou. Segundo internautas, a comemoração do gol teria sido uma homenagem para Virginia Fonseca, coroada como Rainha de Bateria da Grande Rio no último fim de semana.

“Quem tinha dúvidas, não tem mais. Sim, eles estão ficando“, comentou uma internauta. “O Vini sambando em homenagem à Virginia“, disse outra. “A comemoração do Vini foi em homenagem à Virginia“, escreveu uma terceira. “A indireta fortíssima“, comentou mais uma.

Leia também: Irmão de Vini Jr chama atenção ao postar foto com Virginia Fonseca e suas filhas