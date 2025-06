Após ultrassom, Carol Peixinho conta como está o filho que espera com Thiaguinho

A influencer e ex-BBB Carol Peixinho contou que foi fazer um ultrassom para ver como está seu primeiro filho com o cantor Thiaguinho

A influencer e ex-BBB Carol Peixinhousou as redes sociais na manhã desta terça-feira, 10, para compartilhar que foi fazer um ultrassom para ver como está seu primeiro filho, que se chamará Bento, fruto de seu relacionamento com o cantor Thiaguinho.

"Vou ver meu nenenzão. Fazer ultrassom pra ver o Bento", disse ela enquanto estava a caminho da clínica. Em seguida, logo após realizar o exame, ela contou que está tudo bem com o pequeno. "Tudo bem com o Baby Bento. Obrigada, Senhor", celebrou.

Ainda nos últimos dias, ela contou que ainda não sofreu com enjoos durante a gestação do herdeiro. "Acorda, raspa a língua e bebe 500ml para limpar tudo", aconselhou. E revelou: "Não, eu nunca enjoei na gravidez! Nem com água, nem com nada", disse.

Em outro momento, ela falou sobre a importância de se hidratar. “Eu sempre fui da água, agora então... focadíssima. A ingestão de água durante a gravidez é crucial para a saúde da mãe e da bebê, sendo importante para o bom funcionamento do corpo, o desenvolvimento do feto e a preparação de complicações”, escreveu ela.

Stories de Carol Peixinho - Foto: Reprodução/Instagram

Há quanto tempo Thiaguinho e Carol Peixinho estão juntos?

Thiaguinho e Carol Peixinho estão juntos há mais de três anos. O casal assumiu o namoro em fevereiro de 2022, ao publicar a primeira foto juntos nas redes sociais. Antes disso, já circulavam rumores de que viviam um affair desde 2021, embora nada tivesse sido confirmado oficialmente. Desde que oficializaram a relação, em 2022, os dois seguem inseparáveis.

Noivos, Carol e Thiaguinho ainda não se casaram de forma oficial. Em 2024, ela contou sobre o desejo de subir ao altar. “Como qualquer outro relacionamento que tem quereres, amor, que é seguro, queremos ampliar isso, formar nossa família. Casar está super nos nossos planos”, contou ela ao programa "Espelho Amigo".

