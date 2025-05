Carol Peixinho mostra o quarto do filho com Thiaguinho e adianta: ‘Transformar’

A influencer e ex-BBB Carol Peixinho adiantou alguns detalhes sobre como será o quarto de seu primeiro filho com o cantor Thiaguinho

A influencer e ex-BBB Carol Peixinho adiantou alguns detalhes sobre como será o quarto de seu primeiro filho em uma publicação nas redes sociais nesta quarta-feira, 28. Ela está à espera de um menino, que se chamará Bento, fruto de seu relacionamento com o cantor Thiaguinho.

Na publicação, ela compartilhou um vídeo da artista responsável pela pintura do espaço. "Esse quartinho vai se transformar", afirmou, explicando que a arte vai cobrir as paredes e até o teto. Por enquanto, o cômodo está todo branco, com uma janela preta, e ainda não recebeu os móveis do bebê.

Carol Peixinho mostra o quarto do filho - Foto: Reprodução/Instagram

Como foi o chá revelação do casal?

Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, o casal mostrou como foi o momento e revelaram que estão à espera de um menino, que se chamará Bento."Tem notícia boa dançando nos nossos corações… A gente já sabe QUEM está vindo por aí! O amor cresceu, se multiplicou, e agora tem NOME… Estamos muito, muito felizes! E ontem tivemos a alegria de descobrir quem é nosso bebê com nossas famílias e amigos… E claro, viemos compartilhar desse AMOR e nossa EMOÇÃO com vocês! Obrigado por tanto carinho! Beijo grandeeee!", postou o casal.

Durante o chá revelação, os papais começaram participando de uma divertida caça ao tesouro. Logo depois, encontram uma carta escrita como se fosse pelo bebê ainda na barriga. Na sequência, o cantor soltou a fumaça que revelou a cor verde. Os papais, é claro, pularam de emoção, enquanto os convidados começaram a gritar o nome de Bento. Para a ocasião, Thiaguinho e Carol vestiram ma camiseta lilás e verde com a frase: "Menino ou menina?". Veja como foi!

