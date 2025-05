Carol Peixinho detalha cuidados com o corpo na gravidez: 'É crucial'

Grávida de Thiaguinho, Carol Peixinho usou as redes sociais na manhã desta sexta-feira, 30 para falar sobre os cuidados com sua saúde

A influencer e ex-BBB Carol Peixinhousou as redes sociais na manhã desta sexta-feira, 30 para falar sobre os cuidados com sua saúde durante a gravidez de seu primeiro filho, que se chamará Bento, fruto de seu relacionamento com o cantor Thiaguinho. Após compartilhar sobre seu treino matinal, ela falou sobre a importância de se hidratar.

Pela manhã, ela apareceu toda agasalhada na academia. “Cuidando da nossa saúde. Vai do jeito que dá”, escreveu ao compartilhar a foto. Depois, publicou um novo clique: “Brilhamos, filhão”, declarou ela, que contou que a ingestão de água tem sido prioridade nesta fase da sua vida.

“Eu sempre fui da água, agora então... focadíssima. A ingestão de água durante a gravidez é crucial para a saúde da mãe e da bebê, sendo importante para o bom funcionamento do corpo, o desenvolvimento do feto e a preparação de complicações”, escreveu ela.

Stories de Carol Peixinho - Foto: Reprodução/Instagram

Como Thiaguinho reagiu ao saber da descoberta da gravidez de Carol Peixinho?

Em uma publicação recente nas redes sociais, Carol publicou um vídeo com alguns momentos marcantes vividos nos últimos meses, incluindo o momento em que viu o tão esperado 'positivo' no resultado de gravidez. A famosa ainda revelou como contou a novidade para Thiaguinho e mostrou a reação do artista com a notícia.

No registro, ela exibiu a surpresa que fez para o companheiro: "Oi, meu papai… estou no forninho da minha mamãe! Te amo muito", escreveu Carol Peixinho em diversas folhas coladas em uma televisão. Ao longo do vídeo, a influenciadora também dividiu a evolução da gestação.

"Eu já tô sentindo um amor tão profundo, inexplicável, transformador… E me pego pensando: ‘E quando Bento chegar? Tem maissss, tem muito mais pra sentir! Será que vou explodir de tanto amor?!’. Me sinto em êxtase e inteiramente feliz em poder dizer: Eu sou mãe e tô esperando o meu maior presente da vida! Feliz Dia das Mães", escreveu a companheira de Thiaguinho na legenda. Leia mais!

