A influencer Carol Peixinho, que está no quinto mês de gestação de Bento, do relacionamento com o cantor Thiaguinho, faz confissão sobre a gravidez

Na manha deste sábado, 7, a ex-BBB Carol Peixinho, de 40 anos, compartilhou, nos stories de seu perfil no Instagram, uma curiosidade sobre a sua gravidez . Isso porque, em uma foto em que ela apareceu bebendo água, ela disse que nunca teve enjoos durante a gestação do primeiro filho , Bento, do relacionamento com o cantor Thiaguinho, de 42.

No registro, ela, que está no quinto mês de gestação, escreveu: "Acorda, raspa a língua e bebe 500ml para limpar tudo", aconselhou. E revelou: "Não, eu nunca enjoei na gravidez! Nem com água, nem com nada", disse.

Carol Peixinho faz revelação sobre a primeira gravidez - Foto: Reprodução/Instagram

Carol e Thiaguinho estão juntos desde agosto de 2021. Discretos, a influencer já declarou anteriormente que eles nunca brigaram. Ela também havia confessado o seu desejo em casar e construir uma família com o artista.

Carol Peixinho detalha cuidados com o corpo na gravidez

Há uma semana, Carol Peixinho veio, por meio de suas redes sociais, falar sobre os cuidados que tem com a saúde durante a gravidez de Bento. Após compartilhar fotos de seu treino matinal, ela falou sobre a importância de se hidratar.

“Cuidando da nossa saúde. Vai do jeito que dá”, escreveu ao compartilhar a foto. Depois, publicou um novo clique: “Brilhamos, filhão”, declarou a ex-BBB, que contou que a ingestão de água tem sido prioridade nesta fase da sua vida.

“Eu sempre fui da água, agora então... focadíssima. A ingestão de água durante a gravidez é crucial para a saúde da mãe e da bebê, sendo importante para o bom funcionamento do corpo, o desenvolvimento do feto e a preparação de complicações”, escreveu na publicação. Confira!

Leia também: Artista transforma quarto do filho de Thiaguinho e Carol Peixinho unindo paixões: 'Grande desafio'