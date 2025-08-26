CARAS Brasil
  2. Ana Maria Braga compartilha cliques inéditos com o marido; veja
Atualidades / Família

Ana Maria Braga compartilha cliques inéditos com o marido; veja

A apresentadora Ana Maria Braga compartilhou um novo álbum em suas redes sociais, incluindo fotos ao lado do marido, o jornalista Fábio Arruda

Juliana Dracz
por Juliana Dracz

Publicado em 26/08/2025, às 14h22

Ana Maria Braga
Ana Maria Braga - Foto: Reprodução/Instagram

A apresentadora Ana Maria Braga anunciou nesta terça-feira, 26, nas redes sociais que as inscrições para a segunda temporada do 'Chef de Alto Nível' já estão abertas. Ela também compartilhou alguns cliques da final do programa, realizada na semana passada no Rio de Janeiro. A primeira foto do álbum no feed mostra a artista ao lado do marido, o jornalista Fábio Arruda.

Na imagem, os dois posaram em um fim de tarde ensolarado. "Nossa temporada no Rio de Janeiro rendeu memórias lindas e muitos cliques especiais. Voltamos com o rolo da câmera lotado de histórias para guardar com carinho! Alguns registros com pessoas que fizeram tudo acontecer de um jeito inesquecível. As inscrições para a segunda temporada do Chef de AltoNível já estão abertas no site", escreveu na legenda.

O casamento de Ana Maria Braga e Fábio Arruda

Em abril de 2025, a apresentadora uniu-se ao jornalista Fábio Arruda, em cerimônia íntima com cerca de 50 convidados — incluindo celebridades como Luciano HuckAngélicaSabrina SatoEliana e Tati Machado. Sobre o encontro, Ana Maria relatou no programa Altas Horas: “Na pandemia eu vim para São Paulo e, aí, de máscara, eu estava passando no corredor, olhei para ele, ele me olhou, pronto, acabou. Era impossível não fazer de novo esse olhar” .

A oficialização foi seguida por uma bênção religiosa pouco antes da missa junina em sua fazenda“Como eu já havia me casado na igreja anteriormente, não poderíamos realizar outro casamento religioso. Mas fiz um pedido especial ao padre Max […] para que ele benzesse as alianças”.

"Ele respondeu com carinho que não haveria problema, porque Deus nunca deixa de abençoar o amor verdadeiro. E foi assim que, antes da tradicional missa dos santos juninos, vivemos esse momento tão simbólico e emocionante. Fica a lição: quando a gente acredita de verdade, o amor real encontra o caminho", completou a loira.

Após a cerimônia na capela, Ana Maria Braga e Fábio Arruda comemoraram a união em clima de Festa Junina ao lado de familiares e amigos. O evento contou com comidas típicas da época, a famosa quadrilha, fogueira e um show de fogos de artifício para fechar a noite com chave de ouro.

Juliana Dracz

 Juliana Dracz é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, já passou por sites como Observatório da TV e Leo Dias. Escreve sobre novelas, celebridades e TV.

