Ana Hickmann revela que disse 'não' a pedido do filho e explica o motivo: 'Falei pra ele'

A apresentadora Ana Hickmann compartilhou um novo vídeo em suas redes sociais nesta segunda-feira (18) e revelou um pedido inusitado de seu filho, Alezinho, de 11 anos. O menino, fruto de seu antigo relacionamento com Alexandre Correa, queria se tornar youtuber, mas a artista disse que negou o pedido e explicou os motivos.

"Ele é parceiro para tudo... eu sempre tomei o cuidado de perguntar tudo para ele, e muitas vezes ele fala 'mamãe, não quero gravar, aparecer nessa foto'. Eu, como mãe, respeito . Ele já me pediu várias vezes para ter canal no YouTube, e já falei para ele que ele tem idade para brincar, estudar e ser criança", ela explicou.

"Não tem que ter responsabilidade de youtuber. Sei que tem muitos youtubers mirins maravilhosos, mas eu já trabalho pra caramba, e ter meu filho fazendo isso, não quero. Ele já estuda muito e acho que precisa ser criança", justificou.

A artista, porém, considerou a possibilidade de Alezinho responder perguntas dos fãs em um vídeo para o seu canal. "Se ele quiser ter essa experiência, a gente faz. Eu abro a caixinha para vocês fazerem as perguntas. Lembrando, com muita responsabilidade porque se trata de uma criança", cogitou.

Viagem com o filho

Recentemente, Ana Hickmann tirou alguns dias de férias em família e chamou a atenção ao postar no feed do Instagram uma foto em que aparece abraçada com Alezinho em meio à natureza. Na legenda da publicação, a famosa se declarou.

"Meu filho, meu tesouro, meu melhor companheiro de aventuras!!!! Como eu te amo e me orgulho de você. Juntos sempre!!!!", escreveu Hickmann. Além do filho, Ana está viajando acompanhada do marido, o apresentador e chef de cozinha Edu Guedes, da enteada, Maria Eduarda, e outros familiares.