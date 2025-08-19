CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Atualidades
  2. Ana Hickmann revela que disse 'não' a pedido do filho e explica o motivo: 'Falei pra ele'
Atualidades / Família

Ana Hickmann revela que disse 'não' a pedido do filho e explica o motivo: 'Falei pra ele'

A apresentadora Ana Hickmann compartilhou um novo vídeo em suas redes sociais e revelou um pedido inusitado de seu filho, Alezinho

Juliana Dracz
por Juliana Dracz

Publicado em 19/08/2025, às 13h27

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Ana Hickmann e o filho
Ana Hickmann e o filho - Foto: Reprodução/Youtube e Instagram

A apresentadora Ana Hickmann compartilhou um novo vídeo em suas redes sociais nesta segunda-feira (18) e revelou um pedido inusitado de seu filho, Alezinho, de 11 anos. O menino, fruto de seu antigo relacionamento com Alexandre Correa, queria se tornar youtuber, mas a artista disse que negou o pedido e explicou os motivos.

"Ele é parceiro para tudo... eu sempre tomei o cuidado de perguntar tudo para ele, e muitas vezes ele fala 'mamãe, não quero gravar, aparecer nessa foto'. Eu, como mãe, respeito. Ele já me pediu várias vezes para ter canal no YouTube, e já falei para ele que ele tem idade para brincar, estudar e ser criança", ela explicou.

"Não tem que ter responsabilidade de youtuber. Sei que tem muitos youtubers mirins maravilhosos, mas eu já trabalho pra caramba, e ter meu filho fazendo isso, não quero. Ele já estuda muito e acho que precisa ser criança", justificou.

A artista, porém, considerou a possibilidade de Alezinho responder perguntas dos fãs em um vídeo para o seu canal. "Se ele quiser ter essa experiência, a gente faz. Eu abro a caixinha para vocês fazerem as perguntas. Lembrando, com muita responsabilidade porque se trata de uma criança", cogitou.

Viagem com o filho 

Recentemente, Ana Hickmann tirou alguns dias de férias em família e chamou a atenção ao postar no feed do Instagram uma foto em que aparece abraçada com Alezinho em meio à natureza. Na legenda da publicação, a famosa se declarou. 

"Meu filho, meu tesouro, meu melhor companheiro de aventuras!!!! Como eu te amo e me orgulho de você. Juntos sempre!!!!", escreveu Hickmann. Além do filho, Ana está viajando acompanhada do marido, o apresentador e chef de cozinha Edu Guedes, da enteada, Maria Eduarda, e outros familiares. 

Leia também:Ana Hickmann compartilha cliques raros ao celebrar aniversário da mãe: 'Me inspira'

Juliana Dracz

 Juliana Dracz é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, já passou por sites como Observatório da TV e Leo Dias. Escreve sobre novelas, celebridades e TV.

ana hickmann
Ana Hickmann Ana Hickmann   

Leia também

Desabafo

Amanda Kimberlly, Bruna Biancardi e Neymar - Foto: Reprodução/Instagram

Amanda Kimberlly se manifesta sobre foto de Helena apagada e revela conversas com Bruna Biancardi

ORGÂNICOS

Humberto Martins aponta preocupação em consumir alimentos naturais - Foto: Reprodução/CARAS TV

Humberto Martins faz confissão sobre alimentação: 'É isso que deve se comer'

Abriu o coração

Kenya Sade e Thamyres Donadio - Foto: Reprodução/Instagram

Kenya Sade abre o jogo sobre relação com a esposa e planos para a maternidade

Família

Miguel Falabella faz rara aparição com os filhos - Foto: Lucas Ramos / Brazil News

Filhos de Miguel Falabella fazem raríssima aparição em público com o ator

herança

Marília Mendonça - Foto: Reprodução/Instagram

Pen drive com material inédito de Marília Mendonça gera atrito; entenda

Homenagem

Deborah Evelyn e Detlev Schneider - Foto: Reprodução / Instagram

Deborah Evelyn comove ao homenagear o marido falecido: 'Meu grande amor'

Últimas notícias

MC Daniel, Lorena Maria e o filhoMC Daniel explica por que não compareceu ao mesversário do filho com Lorena Maria
Humberto Martins aponta preocupação em consumir alimentos naturaisHumberto Martins faz confissão sobre alimentação: 'É isso que deve se comer'
Nesta terça-feira, 19, é comemorado o Dia Nacional do Orgulho LésbicoDia Nacional do Orgulho Lésbico: Conheça famosas que levantam a bandeira LGBT+
Bruna Marquezine compartilha os segredos de uma rotina matinal saudávelBruna Marquezine: Conheça os 4 segredos de beleza na rotina matinal da atriz
Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda e ClaraGraciele Lacerda mostra detalhes do batizado de sua filha com Zezé Di Camargo
Mariana Polastreli e Eduardo CostaEduardo Costa faz a esposa trocar de roupa antes de sair de casa
Hulk Paraíba e a filha, AliceHulk Paraíba comemora o aniversário de 12 anos da filha com festão luxuoso
O especialista explicou mais detalhes da reabilitação nutricional de FaustãoEspecialista alerta sobre recuperação de Faustão: 'Não se trata apenas de ganhar ou perder peso'
Eva HuckEva Huck marca presença no aniversário de Gardênia Cavalcanti
Afonso grava vídeo para os filhos gêmeosVale Tudo: Perto da morte, Afonso grava vídeo para filhos gêmeos
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade