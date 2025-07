Ana Hickmann compartilha cliques raros ao celebrar aniversário da mãe: 'Me inspira'

A apresentadora Ana Hickmann usou as redes sociais nesta quinta-feira, 24, para celebrar o aniversário da mãe, dona Reni Saath

A apresentadora Ana Hickmann usou as redes sociais nesta quinta-feira, 24, para celebrar o aniversário da mãe, dona Reni Saath. Ela, que está completando mais um ano de vida, recebeu uma homenagem especial da filha, que relembrou momentos especiais que viveram juntas.

"Mãe!!!! Você é a mulher mais especial desse mundo, foi você que me ensinou o quanto temos que ser independentes, lutar pelas nossas conquistas, jamais esperar pelos outros. Você é meu exemplo de força, você me inspira todos os dias. Me mostrou que buscar seus sonhos vale a pena, que nunca é tarde para recomeçar. Te amo tanto. Parabéns pelo seu dia. Muito obrigada por ser minha mãe. Te amo", declarou.

Nos comentários, os fãs desejaram felicidades. "Parabéns para a Dona Reni! Que todos os dias sejam repletos de amor, saúde e muitas bênçãos. Um exemplo de força e determinação, não somente para a família, mas para todos nós!", disse uma.

"Feliz vida dona Reni! Saúde, amor e muitas bençãos", desejou outra. "Parabéns, Dona Renir! Felicidades, saúde, sucesso e muitos anos de vda que Deus abençoe e crie seus passos", escreveu uma terceira pessoa.

Qual é a história da mãe de Ana Hickmann?

Reni já trabalhava em uma plantação de tabaco da família, em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, aos 15 anos. Dois anos depois, aos 17, parou de trabalhar e estudar e se casou com o namorado, o representante comercial João Hickmann.

Em entrevista concedida ao UOL em 2019, Reni contou que, aos 36 anos, percebeu que seu relacionamento não estava bom e resolveu cursar o supletivo. Ao mesmo tempo, ela passou a trabalhar como vendedora de loja e operária em uma fábrica. Aos 43 anos, a mãe de Ana Hickmann se formou em engenharia agrícola e continuou seus estudos. Hoje, ela tem mestrado, doutorado e pós-doutorado.

