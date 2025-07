Ana Hickmann abre álbum de fotos de férias em família

A apresentadora Ana Hickmann chamou a atenção ao postar fotos de suas férias ao lado de Edu Guedes, do filho e da enteada; confira

Ana Hickmannusou as redes sociais nesta quarta-feira, 23, para compartilhar algumas fotos de sua férias em família.

A apresentadora decidiu recarregar as energias em meio à natureza ao lado do marido, o apresentador e chef de cozinha Edu Guedes, o filho, Alezinho, a enteada, Maria Eduarda, e outros familiares, e fez questão de dividir os registros do momento de lazer.

O merecido descanso acontece alguns dias após Edu receber alta hospitalar. Recentemente, ele precisou passar por quatro cirurgias para retirar pedras dos rins e também remover um tumor do pâncreas. "Depois da tempestade o sol volta a brilhar! Um pouco das nossas férias em família. Melhor remédio de todos: amor", escreveu Hickmann na legenda da publicação.

Os internautas encheram o post de elogios. "Amo ver uma família feliz", disse uma seguidora. "Que família linda. Que Deus continue abençoando e protegendo sempre", escreveu outra. "Curtam muito essa férias, agora muito mais merecidas para a família Hickmann Guedes", falou uma fã. "A alegria de vocês é tão grande que me deixa feliz também", confessou mais uma.

Confira:

Ana Hickmann faz post enigmático após notícia sobre o ex

A apresentadora Ana Hickmann fez um post enigmático nas redes sociais no início da tarde desta última terça-feira, 22, após a repercussão de uma notícia envolvendo o seu ex-marido, o empresário Alexandre Correa. Nos stories do Instagram, ela apareceu com o semblante tranquilo ao caminhar em um jardim e escreveu a palavra ‘Paz' na imagem.

O vídeo dela ganhou repercussão por causa de uma decisão da justiça sobre o processo de Ana contra Alexandre. Segundo o site G1, a Justiça de São Paulo condenou Alexandre Correa a um ano de prisão em regime aberto pela acusação de agressão contra a ex-mulher. Saiba mais!

